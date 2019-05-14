На пост президента Латвии выдвинуты три кандидатуры

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, срок выдвижения кандидатов согласно закону завершился.

Поддержку кандидатуре Левитса выразили национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, Новая консервативная партия (НКП) и объединение "Для развития/За!", у которых вместе в Сейме 41 мандат. Левитса планирует поддержать и "Новое Единство" (8 мандатов). В партии KPV LV пока кандидатуру Левитса поддерживают Артус Кайминьш, Рамона Петравича, Алдис Блумбергс, Янис Витенбергс, Айвар Гейданс и Ивар Пуга. Таким образом, Левитс может набрать 55 голосов, нужных для избрания президентом.

СЗК поддерживает Янсонса как доказавшего свои знания и опыт на должности омбудсмена, ранее заявил руководитель фракции СЗК Улдис Аугулис.

Поддержку Шмитсу выразили депутаты KPV LV Линда Лиепиня, Карина Спруде и Алдис Гобземс, исключенный из партии.

"Согласие" уже ранее заявило, что своего кандидата выдвигать не будет, но намерено сравнивать всех претендентом со своим прежним кандидатом в президенты, священником Петерисом Спрогисом, с точки зрения моральных качеств.