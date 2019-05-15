В Латвии продолжает расти удельный вес теневой экономики

В 2017 году удельный вес теневой экономики в Латвии составлял 22% от ВВП.

Саука отметил, что удельный вес теневой экономики растет второй год подряд. В прошлом году он увеличивался даже вопреки тому, что в экономике наблюдался рост и улучшалась общая ситуация.

Большую часть теневой экономики в 2018 году составляли зарплаты "в конвертах" - 43,5%, а также неуказанные доходы - 35,2%. Удельный вес неуказанных работников составил 9,6%.

В прошлом году вырос также удельный вес незарегистрированных предприятий - с 6,5% в 2017 году до 8,6%. По словам Сауки, в основном это молодые и небольшие компании, хотя и отдельные крупные компании ухитряются работать без регистрации.

Самый высокий удельный вес теневой экономики в прошлом году был в строительстве - 35,9%. В розничной торговле он составил 24,8%, в сфере услуг - 22,7%, в промышленности - 19,6%, в оптовой торговле - 18,2%.

Среди регионов самый высокий удельный вес теневой экономики в прошлом году был в Земгале - 26,1%. В Риге он составил 24,3%, в Латгале - 21,6%, в Видземе - 19,9%, в Курземе - 19,1%.

По словам автора исследования, согласно данным опроса предпринимателей, участие в теневой экономике больше всего обусловлено недовольством законодательством, которое регулирует бизнес, работой Службы государственных доходов, недовольством налоговой политикой и недостаточной поддержкой правительства.

Исследование показало, что удельный вес теневой экономики в Литве в прошлом году вырос с 18,2% до 18,7%, а в Эстонии он снизился с 18,2% до 16,7%.

Индекс теневой экономики также свидетельствует о том, что Литва по-прежнему отличается высоким уровнем взяточничества, особенно в отношении государственных заказов. Согласно результатам исследования, в 2018 году литовские компании в среднем платили 13,8% от суммы договора, чтобы добиться госзаказа, тогда как в 2017 году этот показатель составлял 10,1%. В Латвии соответствующий показатель в прошлом году составил 5,3% по сравнению с 5,1% в 2017 году, в Эстонии - 2,5% по сравнению с 3,9% в 2017 году.