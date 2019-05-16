Битва платьев: Кейт Миддлтон против Эбигейл Спенсер

37-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин на днях посетила Блечли-Парк в Бакингемшире, где побывала на выставке, посвященной 75-й годовщине морской десантной операции, проведенной 6 июня 1944 года в Нормандии (во время Второй мировой войны) силами США, Великобритании, Канады и их союзников, а также пообщалась с поклонниками.