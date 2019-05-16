Битва платьев: Кейт Миддлтон против Эбигейл Спенсер
37-летняя герцогиня Кембриджская Кэтрин на днях посетила Блечли-Парк в Бакингемшире, где побывала на выставке, посвященной 75-й годовщине морской десантной операции, проведенной 6 июня 1944 года в Нормандии (во время Второй мировой войны) силами США, Великобритании, Канады и их союзников, а также пообщалась с поклонниками.
На официальном мероприятии Кейт Миддлтон по совету ее нового стилиста предстала в трендовом платье в горошек от Alessandra Rich, в котором мы ее уже видели в ноябре прошлого года во время семейной фотосессии, посвященной 70-летнему юбилею принца Чарльза.
В таком же платье актриса Эбигейл Спенсер прибыла на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл 19 мая 2018 года. Кому оно больше подходит, как вы считаете?