В Латвию прибыл "ревизор" США. Он поддержал "капитальный ремонт" финсектора

Кариньш сказал журналистам, что проинформировал американских партнеров о намерении правительства Латвии упорядочить финансовый сектор, чтобы сделать его стабильным и устойчивым.

Во время встречи стороны обсудили ход заявленного Латвией "капитального ремонта" финансового сектора.

"Я заверил, что делается все, чтобы не только упорядочить финансовый сектор, но и сделать его одним из сильнейших в Европе", - сказал Кариньш.

Биллингсли отметил, что предоставленная Кариньшем информация - положительный сигнал, и США доверяют правительству Латвии и готовы оказать поддержку в проведении этих реформ.

На просьбу прокомментировать опасения некоторых предприятий по поводу того, что выполнение рекомендаций Moneyval может замедлить развитие латвийской экономики, Кариньш ответил, что его задача - упорядочить финансовую систему в целом, думая об интересах общества, а не одного предприятия.

Как сообщалось, комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval установил для Латвии усиленный режим контроля, признав действия государства малоэффективными в двух областях - установлении истинных выгодоприобретателей и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.