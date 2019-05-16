В Европе и США уничтожена сеть киберпреступности, укравшая 100 миллионов долларов

В связи с кибернападениями были заведены дела в Грузии, Молдове, Украине и в США, а пять обвиняемых Штатами россиян находятся в бегах.

"Сеть организованной преступности, стоящая за кражей 100 миллионов долларов с помощью вредоносных программ, напала на более 41 000 жертв, главным образом, на бизнес и финансовые структуры", сообщил Европол.

Сеть в шести странах, в том числе Германии и Болгарии, использовала вредоносную программу GozNym.

Генпрокурор Пенсильвании Скотт Брейди сообщил, что операция была беспрецедентным международным мероприятием.