Что происходит с телом женщины на каждой из 42 недель беременности?

1-я неделя

Если пара осознанно решила зачать ребенка, это самое подходящее время пересмотреть свои пищевые привычки и диету. Естественно, необходимо прекратить употребление алкоголя, отказаться от сигарет, наркотических веществ и некоторых медицинских препаратов. Уже с первой недели важно консультироваться с врачом. Хорошим решением будет начать принимать витамины для беременных с фолиевой кислотой.

2-я неделя

Может это еще и не так заметно, но женское тело уже готовится ближайшие месяцы заботиться о малыше! Яичники начинают интенсивно выделять гормон прогестерон, который готовит матку принять только-только оплодотворенную яйцеклетку, или зиготу.

3-я неделя

На этом этапе у женщины могут наблюдаться незначительные выделения крови, которые иногда принимают за менструацию - так происходит, поскольку яйцеклетка соприкасается с маткой.

К врачу стоит обратиться лишь в случае, если кровотечение обильное и сопровождается острыми болями - это может указывать на то, что оплодотворенная яйцеклетка прикрепилась не там, где нужно.

4-я неделя

Именно в этот момент многие женщины понимают, что они в положении, потому что не приходят ожидаемые месячные. Иногда возникает неприятная чувствительность груди, часто обостряется восприятие вкусов и запахов.

5-я неделя

От одной эмоции к другой! Для 5-й недели характерны резкие перепады настроения, которые вызваны усиленной деятельностью гормонов. Эта эмоциональность будет сохраняться еще около месяца и может вернуться в последнюю неделю беременности.

Очень важно понять, что изменение настроения вызывают реакции приспособления тела женщины к новой жизни - примерно 10-12% беременных в этот период испытывают депрессивные чувства.

6-я неделя

Пришло время для всех стереотипов и мифов о ходе беременности - 6-я неделя приходит с чувством тошноты, усталостью, головными болями, запорами, недомоганием и уже известными перепадами настроения. Тело потихоньку "перестраивает" все, чтобы приготовиться к следующим месяцам!

7-я неделя

Пусть это еще не слишком заметно визуально, но большинство беременных на этом этапе начинают замечать, что они немного прибавили в весе и любимые брюки уже не так хорошо сидят на них, как раньше. Пришло время задуматься о более удобной одежде. У некоторых счастливых будущих мам в этот период на лице появляется "сияние беременной женщины", однако во многих случаях гормональные изменения вызывают прыщи и различные высыпания на коже.

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8-я неделя

Возникает желание съесть абсолютно все!

Это правда, что женщина ест за двоих, но стоит помнить, что для полноценного развития ребенка хватит дополнительных 300 ккал (600, если ожидаются близнецы).

Конечно, большая плитка шоколада выглядит очень заманчиво, однако она будет манить и после появления малыша на свет.

9-я неделя