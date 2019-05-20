Звезды поздравили Зеленского с инаугурацией

20 мая Владимир Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины. Российские звезды не смогли оставить это событие без внимания и поздравили Владимира Александровича с инаугурацией.
За несколько часов до церемонии Владимир Зеленский разместил на своей официально странице в Instagram снимок с супругой Еленой.
"Новый этап. Мы готовы", - гласила подпись под фото.
Одной из первых Владимира Зеленского поздравила Вера Брежнева, которая поделилась его публикацией и написала: "Сил, здоровья, крепости духа, надежных людей рядом, поддержки и любви. Поздравляем. Надеемся. Верим".
"Дай Бог. Верим в лучшее!", - написала Светлана Лобода, а ее продюсер Нателла Крапивина призналась, что речь нового президента ее тронула.
"Речь Владимира Зеленского на инаугурации была мощной и честной! Хочется верить только в лучшее! Красивая пара — президент и первая леди, не правда ли?", - написала она.
Свою радость выразила и певица Лолита Милявская.
Одним из первых комментарий оставил бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин: "Поздравляю! Мудрости и великих свершений. Удачи и радости".
Продюсер Алан Бадоев отметил, что он всегда мечтал, чтобы Украиной управляли люди с человеческим лицом. Он уверен, Зеленский справится со всеми трудностями и сделает страну лучше.
Сегодня, важный день! Я всегда мечтал о том, чтобы нашей страной управляли люди с человеческим лицом, с улыбкой, с гордостью за свою семью, своих друзей, и каждого кто живет в Украине. Путь этой семьи, наверняка будет стоить хорошей книги, а быть может и фильма... Впереди, у них многие дни бессонных ночей, сложных задач, и конечно же новые победы для всех НАС! ВЛАДИМИР - справится, его упорства силы и духа достаточно, и хватит на троих! Он точно пришел сделать свою страну лучше, я в это верю. Удачи друзья! Мы с Вами, и За Вас! #мойпрезидент @zelenskiy_official