Пн, 20.05.2019
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Звезды поздравили Зеленского с инаугурацией

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ФОТО: GAELLE GIRBES/SIPA/instagram/коллаж Русский TVNET

20 мая Владимир Зеленский принял присягу и стал шестым президентом Украины. Российские звезды не смогли оставить это событие без внимания и поздравили Владимира Александровича с инаугурацией.

За несколько часов до церемонии Владимир Зеленский разместил на своей официально странице в Instagram снимок с супругой Еленой. 

"Новый этап. Мы готовы", - гласила подпись под фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новий етап. Ми готовi.

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Одной из первых Владимира Зеленского поздравила Вера Брежнева, которая поделилась его публикацией и написала: "Сил, здоровья, крепости духа, надежных людей рядом, поддержки и любви. Поздравляем. Надеемся. Верим". 

ФОТО: https://www.instagram.com/ververa/

"Дай Бог. Верим в лучшее!", - написала Светлана Лобода, а ее продюсер Нателла Крапивина призналась, что речь нового президента ее тронула.

"Речь Владимира Зеленского на инаугурации была мощной и честной! Хочется верить только в лучшее! Красивая пара — президент и первая леди, не правда ли?", - написала она.

Свою радость выразила и певица Лолита Милявская.

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial

Одним из первых комментарий оставил бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин: "Поздравляю! Мудрости и великих свершений. Удачи и радости".

Продюсер Алан Бадоев отметил, что он всегда мечтал, чтобы Украиной управляли люди с человеческим лицом. Он уверен, Зеленский справится со всеми трудностями и сделает страну лучше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня, важный день! Я всегда мечтал о том, чтобы нашей страной управляли люди с человеческим лицом, с улыбкой, с гордостью за свою семью, своих друзей, и каждого кто живет в Украине. Путь этой семьи, наверняка будет стоить хорошей книги, а быть может и фильма... Впереди, у них многие дни бессонных ночей, сложных задач, и конечно же новые победы для всех НАС! ВЛАДИМИР - справится, его упорства силы и духа достаточно, и хватит на троих! Он точно пришел сделать свою страну лучше, я в это верю. Удачи друзья! Мы с Вами, и За Вас! #мойпрезидент @zelenskiy_official

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

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