Звезды поздравили Зеленского с инаугурацией

За несколько часов до церемонии Владимир Зеленский разместил на своей официально странице в Instagram снимок с супругой Еленой.

"Новый этап. Мы готовы", - гласила подпись под фото.

Одной из первых Владимира Зеленского поздравила Вера Брежнева, которая поделилась его публикацией и написала: "Сил, здоровья, крепости духа, надежных людей рядом, поддержки и любви. Поздравляем. Надеемся. Верим".

ФОТО: https://www.instagram.com/ververa/

"Дай Бог. Верим в лучшее!", - написала Светлана Лобода, а ее продюсер Нателла Крапивина призналась, что речь нового президента ее тронула.

"Речь Владимира Зеленского на инаугурации была мощной и честной! Хочется верить только в лучшее! Красивая пара — президент и первая леди, не правда ли?", - написала она.

Свою радость выразила и певица Лолита Милявская.

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial

Одним из первых комментарий оставил бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин: "Поздравляю! Мудрости и великих свершений. Удачи и радости".