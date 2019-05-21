K Senukai ищет работников в новый магазин: нужны 200 человек

Магазину требуются сотрудники восемнадцати должностных категорий, в том числе 110 сотрудников по продажам и обслуживанию клиентов, 35 - для работы на складе, 40 - в обслуживающем и кассовом отделе, а также объявлены 15 вакансий на руководящие позиции.

Предприятие ищет и уже опытных специалистов розничной торговли, и тех, кто считает сферы садоводства, интерьера или строительства своим призванием и хочет освоить работу.

Сотрудники K Senukai могут выбрать для себя подходящий график работы - полный или неполный рабочий день, например, даже четыре часа в день, если таков их выбор. Этим часто пользуются студенты, для которых важно совмещать работу с учебой, а также пожилые люди, которые хотят работать и получать, помимо пенсии, дополнительные доходы.

В магазинах K Senukai сегодня работают 560 человек, в целом на предприятии - 610 человек. С открытием магазина новой концепции количество сотрудников планируется увеличить на 30%.