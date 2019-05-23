Строитель и торговец. Кто рассылал письма жителям перед выборами в ЕП?

Накануне выборов в Европейский Парламент (ЕП) многие жители Латвии не получили писем с информацией о том, где они могут голосовать. Ответственность за это несет предприятие SIA Reller, которое выиграло тендер, объявленный Управлением по делам гражданства и миграции для доставки этих писем. TVNET выяснил, что в прошлом основной бизнес компании не был напрямую связан с отправкой информационных сообщений.
Что произошло?
19 февраля этого года Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) объявило конкурс об информировании граждан перед выборами в ЕП.
Финансовые тендеры были получены от двух претендентов: VAS Latvijas Pasts и SIA Reller. В конкурсе победил SIA Reller. Согласно закупочной документации, наиболее экономически выгодный тендер оценивался только по одному критерию. А именно самые низкие цены.
Общая цена контракта SIA Reller составляет 311 750 евро. Это на 36 250 евро дешевле, чем финансовое предложение другого участника тендера.
Однако в мае Центральная избирательная комиссия (CVK) и PMLP начали получать жалобы от граждан о том, что они не получали писем с избирательных участков. Всего таких жалоб было получено около 200, подтвердил порталу TVNET представитель PMLP Гиртс Поммерс. SIA Reller утверждает, что данная проблема связана с халатностью домоуправления. Компания добросовестно выполнила свою работу.
Кто такие SIA Reller?
Как утверждает доступная информация на портале Firmas.lv, предприятие SIA Reller было зарегистрировано в 2003 году. До 2007 года его владельцем был Ивар Чевер. Сравнив данные Firmas.lv с найденной информацией в социальной сети Facebook, возможно, речь идет об одном из сотрудников Государственной полиции.
В 2007 году предприятие перешло от Чевера к Марине Мясниковой, которая параллельно до февраля 2018 работала в компании SIA Post Service, принадлежащей гражданину России Леониду Калинину. Это фирма предлагающая почтовые и курьерские услуги. Широкой общественности предприятие известно под названием Pasta stacija.
Внимание TVNET привлек тот факт, что основная деятельность SIA Reller, как следует из Firmas.lv, не имеет прямого отношения к отправке почты или информационных материалов.
Более того, с 2011 года, информация на сайте Firmas.lv менялась несколько раз. Например, в отчете руководства за 2011 год было указано, что "деловые операции компании связаны со строительными услугами, продажей пиломатериалов". В отчете за 2015 год указано: "Основным видом деятельности компании являются специализированные строительные работы, не классифицированные в других рубриках. Сфера деятельности компании - оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехникой, рекламные агентства", - сказано в сообщении Firmas.lv. С 2017 года компания зарегистрирована в почтовом торговом реестре.
Справедливости ради следует отметить, что SIA Reller выиграло тендер на поставку Елгавского муниципального издания "Jelgavas Vēstnesis" жителям Елгавы. Контракт был подписан 13 февраля этого года. Цена контракта - 108 290 евро.
Ответственным за расходы самоуправления является Zemgales INFO birojs. Связавшись с руководителем учреждения Янисом Ковалевским, TVNET выяснил, что SIA Reller имеет тенденцию делать ошибки, но в целом он оценивает предоставленные услуги удовлетворительно.
"Объем, конечно, достаточно велик, и есть небольшие отклонения, но в целом компания несет ответственность за свою деятельность, и если были опущены какие-либо ошибки, компания исправляла их",говорит Ковалевский.
Ни с владелицей SIA Reller Мариной Мясниковой, ни с руководителем SIA Post Service Леонидом Калинином порталу TVNET связаться не удалось. Обе персоны не отвечали на звонки и на вопросы в социальных сетях.
Что еще важно?
Также следует отметить, что часть распоряжения PMLP по информированию общественности о выборах в ЕП должна была быть выполнена субподрядчиком, а именно компанией SIA Post service Леонида Калинина. В частности - 9% от общего заказа.
На данный момент не известно, какая из компаний не справилась с доставкой сообщений.
Ответственность SIA Reller
Представитель PMLP Гирт Поммер добавляет, что жалобы граждан на не доставленную или не своевременно доставленную корреспонденцию поступают перед каждыми выборами.
По его мнению, количество жалоб не могло служить предлогом для оспаривания итогов предстоящих выборов в Европарламент.
Отвечая на вопрос TVNET, был ли оценен факт, что основная деятельность SIA Reller напрямую не связана с услугами, которые они предоставляли в рамках закупок, Гирт Поммерс ответил, что компания, тем не менее, подходит для конкретной работы.
"Reller является квалифицированным поставщиком услуг. Они поставляют, например, издание Елгавского самоуправления “Jelgavas Vēstnesis”. Если я не ошибаюсь, там 24 тысячи подписчиков. Но ясно, что доставить 24 тысячи в Елгаву это одно, а в Латвию - еще 1,38 миллиона - совсем другое. Тогда, конечно, необходимо принять во внимание [основной бизнес]. Но следует признать, что Reller соответствует всем требованиям регламента закупок", говорит Поммерс.
В случае неправильно доставленной или вовсе не доставленной корреспонденции учреждение уже наложило на компанию штраф в размере 10%, оговоренный в контракте на закупку от общей суммы сделки.
"Контракт выполнен. У нас больше нет никаких возможностей штрафовать. На данный момент Latvijas Pasts отправил второй тур тем жителям Латвии, которые воспользовались возможностью сменить свой избирательный участок, и это все", в интервью TVNET сообщил представитель PMLP.