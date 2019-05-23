Строитель и торговец. Кто рассылал письма жителям перед выборами в ЕП?

Что произошло?

19 февраля этого года Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) объявило конкурс об информировании граждан перед выборами в ЕП.

Финансовые тендеры были получены от двух претендентов: VAS Latvijas Pasts и SIA Reller. В конкурсе победил SIA Reller. Согласно закупочной документации, наиболее экономически выгодный тендер оценивался только по одному критерию. А именно самые низкие цены.

Общая цена контракта SIA Reller составляет 311 750 евро. Это на 36 250 евро дешевле, чем финансовое предложение другого участника тендера.

Однако в мае Центральная избирательная комиссия (CVK) и PMLP начали получать жалобы от граждан о том, что они не получали писем с избирательных участков. Всего таких жалоб было получено около 200, подтвердил порталу TVNET представитель PMLP Гиртс Поммерс. SIA Reller утверждает, что данная проблема связана с халатностью домоуправления. Компания добросовестно выполнила свою работу.

Кто такие SIA Reller?

Как утверждает доступная информация на портале Firmas.lv, предприятие SIA Reller было зарегистрировано в 2003 году. До 2007 года его владельцем был Ивар Чевер. Сравнив данные Firmas.lv с найденной информацией в социальной сети Facebook, возможно, речь идет об одном из сотрудников Государственной полиции.

В 2007 году предприятие перешло от Чевера к Марине Мясниковой, которая параллельно до февраля 2018 работала в компании SIA Post Service, принадлежащей гражданину России Леониду Калинину. Это фирма предлагающая почтовые и курьерские услуги. Широкой общественности предприятие известно под названием Pasta stacija.

Внимание TVNET привлек тот факт, что основная деятельность SIA Reller, как следует из Firmas.lv, не имеет прямого отношения к отправке почты или информационных материалов.

Более того, с 2011 года, информация на сайте Firmas.lv менялась несколько раз. Например, в отчете руководства за 2011 год было указано, что "деловые операции компании связаны со строительными услугами, продажей пиломатериалов". В отчете за 2015 год указано: "Основным видом деятельности компании являются специализированные строительные работы, не классифицированные в других рубриках. Сфера деятельности компании - оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехникой, рекламные агентства", - сказано в сообщении Firmas.lv. С 2017 года компания зарегистрирована в почтовом торговом реестре.

Справедливости ради следует отметить, что SIA Reller выиграло тендер на поставку Елгавского муниципального издания "Jelgavas Vēstnesis" жителям Елгавы. Контракт был подписан 13 февраля этого года. Цена контракта - 108 290 евро.

Ответственным за расходы самоуправления является Zemgales INFO birojs. Связавшись с руководителем учреждения Янисом Ковалевским, TVNET выяснил, что SIA Reller имеет тенденцию делать ошибки, но в целом он оценивает предоставленные услуги удовлетворительно.

"Объем, конечно, достаточно велик, и есть небольшие отклонения, но в целом компания несет ответственность за свою деятельность, и если были опущены какие-либо ошибки, компания исправляла их",говорит Ковалевский.