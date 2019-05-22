Будем ли мы летать из Риги в Нью-Йорк, и почему билетов больше, чем мест в самолёте

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в интервью порталу TVNET рассказал о стратегии развития, новых самолетах Airbus и старых Boeing, о том, чего ждать пассажирам от местной авиакомпании в будущем, о новых рейсах в восьми направлениях, конкуренции с Ryanair и Wizzair, и потенциальной возможности обеспечения прямых рейсов из Риги в Нью-Йорк. Также Гаусс прокомментировал практику компании продавать больше билетов, чем мест.

- Как в этом году идут дела у компании airBaltic? Есть что-то, о чем стоит беспокоиться?

- Этот год, как и у любой другой авиакомпании в Европе, начался с низких показателей продаж билетов, но это нормально, поскольку была зима. Сейчас начался летний сезон, и показатели продаж растут. Этот год кажется многообещающим, потому что нам, вероятно, удастся увеличить число пассажиров.

ФОТО: airBaltic

Также в первой четверти года нам удалось увеличить количество перевезенных пассажиров. Пока ещё трудно судить, какими будут годовые показатели, однако нынешние показатели лучше, чем ожидалось. В нашей отрасли многое определяют цены на топливо, курс доллара, а также рост мировой экономики.

Так что на данный момент все нормально, потому и можем хорошо работать.

- Как бы вы оценили ситуацию в мировой экономике — замедление экономического роста, возможная торговая война между США и Китаем... Влияет ли это как-то на airBaltic?

- Если есть что-то, что влияет на авиакомпании во всём регионе, то это определенно коснется и airBaltic. Экономические потрясения, вызванные неопределенностью в торговых отношениях между США и Китаем, могут повлиять и на Европу. Однако сейчас нет никаких доказательств того, что этот конфликт между двумя державами затронет нас.

Например, рассмотрим Германию. Германия закрыла первую четверть года с экономическим ростом на 0,4%, который оказался даже лучше, чем прогнозировалось в начале. События в мире не оказали существенного влияния на Европу, и это относится также и к Латвии - ее экономика продолжает расти.

Однако, если мы говорим о замедлении роста мировой экономики, то это повлияет и на нас. Поскольку в Балтии мы живем не одни, на нас влияют все значительные изменения в экономике.

Текущие тенденции показывают, что в экономике наблюдается снижение темпов роста, но, тем не менее, на путешественников это не оказало значительного влияния - люди продолжают путешествовать.

- Какое впечатление оказали на авиакомпанию различные награды, полученные airBaltic за последний год?

- Мы получаем много наград. И причина этого в уникальной истории успеха airBaltic. Если посмотреть на то, в каком состоянии авиакомпании была в 2011 году, когда было очень трудное время, airBaltic удалось достичь значительного роста. Сначала рост стабилизировался, затем начал расти, а затем последовали инвестиции в новые и современные самолеты.

airBaltic удалось доказать, что мы - другая авиакомпания. Стоит отметить, что в прошлом году в Европе было ликвидировано девять авиакомпаний, когда airBaltic показывал всё лучшие показатели.

В мире насчитывается более 800 авиакомпаний, и люди, которые номинируют авиакомпании на награды, должны видеть, что особенное сделано в этой отрасли. Тот факт, что компания airBaltic находится на высоких позициях в мире во многих категориях, является результатом хорошо проделанной работы в прошлом.

Награды в сфере авиации не присуждаются просто так или потому, что что-то было сделано однажды.

AirBaltic была самой пунктуальной авиакомпанией в мире с 2014 по 2016 год, а в прошлом году - в Европе.

Рано или поздно она должна будет получить международное признание. Если среди 820 авиакомпаний вы многократно становитесь одним из лучших, мир увидит это.

В США и даже в Австралии люди заметили, что "да, эта авиакомпания особенная". Они сравнивают нас с другими особенными авиакомпаниями по всему миру, и мы получаем признание. Что это значит для нас? Мы получаем положительную огласку на международном уровне. В Латвии, если airBaltic получает награду, это считается нормой, потому что мы уже знаем, что мы большая авиакомпания.

На международном уровне - это укрепляет наш имидж и помогает привлекать новых пассажиров. Многие люди, видя позитивные отзывы о компании снова и снова, рано или поздно выбирают воспользоваться услугами этой компании. И именно это и происходит с нами. Каждая награда помогает нам создать хороший имидж, а хороший имидж помогает продавать больше билетов.

- Нет никаких сомнений в том, что airBaltic является лидером в странах Балтии, но планирует ли авиакомпания расширяться в другие регионы в будущем?

- У нас есть бизнес-план "Пункт назначения 2025" ("Destination 2025"), который также включен в правительственную декларацию. Это дает нам очень сильную поддержку со стороны акционеров. Ожидается, что к 2025 году наш флот будет увеличен до 80 самолетов. Сначала мы должны заменить самолеты на новые "Airbus A220-300", и тогда мы сможем думать о расширении. Мы хотим, чтобы 50 самолетов базировались преимущественно в странах Балтии - в Риге, Таллинне и Вильнюсе. Остальные самолеты смогут находиться за пределами стран Балтии.

Мы считаем, что для Балтийского региона достаточно 50 самолетов, но 20-25 самолетов за пределами Балтии будут оптимальными. Нам нужно рассмотреть все возможности, и мы уже знаем, какими будут базы airBaltic за пределами Литвы, Латвии и Эстонии, но пока они засекречены - до тех пор нужно подождать несколько лет.

Около 2030 года в Балтии может появиться больше самолетов, ведь для авиации нет границ.

В настоящее время страны Балтии являются слаборазвитым регионом в области авиации. Например, население Финляндии составляет пять миллионов человек, но общее число пассажиров в год - 25 миллионов. В странах Балтии живет шесть миллионов человек и всего 12 миллионов пассажиров. Это указывает на то, что еще есть куда расти и развиваться. Существует огромный потенциал, который будем использовать не только мы, но и другие авиакомпании.

Галерея: Самолёты airBaltic в цвете флага Латвии

- Именно поэтому airBaltic заключает соглашения о сотрудничестве с другими авиакомпаниями, например, с SAS?

- Это очень важно, так как SAS — это очень хорошая сеть в скандинавском регионе. Соглашение о сотрудничестве позволит нашим пассажирам добраться до новых пунктов назначения в Скандинавии. У нас есть контракты со многими известными авиакомпаниями, но географически SAS является ближайшей.

- Новые самолеты "Airbus A220-300" - оправдали ли они свои ожидания?

- В период с 2016 года, когда мы получили первый самолет, по 2018 год новыми самолетами было перевезено более 6,2 миллиона пассажиров. Самолёты показали лучший результат, чем было предусмотрено контрактом. Речь идет о расходе топлива, что является важным фактором для любой авиакомпании. "Airbus" потребляет меньше топлива и имеет более низкий уровень шума. А комфорт пассажиров выше, чем у других самолетов похожего типа. Благодаря тому, что мы используем современные самолеты, и airBaltic регулярно получает позитивные отзывы, мы заслужили международное признание.

AirBaltic владеет 70% общего объема поставок этих самолетов в Европе, что, в свою очередь, увеличивает стоимость авиакомпании.

Система проста — чем лучше у авиакомпании самолеты, тем она ценнее.

- Сколько новых самолетов еще ожидает авиакомпания?

- Сегодня (интервью было проведено в пятницу, 17 мая) мы уже получили 18-й самолет, а нынешний контракт предусматривает 32 самолета. Затем мы проведем оценку, и к 2025 году закупим еще 30 таких самолетов. После в планах переход на один тип флота, поэтому будет сделан новый заказ. Однако это ещё не обсуждалось, потому что мы придерживаемся текущего бизнес-плана, который предусматривает наши действия до 2025 года.

- Когда старый самолет "Boeing" больше не будет доступен во флоте airBaltic?

- Первоначальный план предусматривал изъятие самолетов "Boeing 737" из флота airBaltic к концу 2020 года, но было принято решение осуществить это к концу этого года. Теперь рассматриваем варианты, что мы можем сделать с этими самолетами, потому что они принадлежат нам.

Возможно, какой-то из самолетов "Boeing" будет летать и в следующем году. На данный момент мы намереваемся полностью обновить наш флот к концу следующего года. Самолеты "Boeing" мы попытаемся вывести из обращения к концу этого года.

Пока у нас нет достаточно самолетов "Airbus", чтобы заменить все старые.

В сравнении с "Airbus", полеты на "Boeing" менее экономичны, поскольку они потребляют больше топлива.

- Чего ждать пассажирам от airBaltic в будущем? Планируются ли новые направления?

- Будет много новых направлений, так как, приобретая новые самолеты, отрываются возможности летать в новые места. Но также необходимо продолжать работать с текущими. В этом году мы открыли рейсы в восьми новых направлениях, а в прошлом году — в 13-ти. Каждый год мы планируем открывать новые маршруты не только из Риги, но и из Вильнюса и Таллинна. Это также укрепит нашу сеть авиакомпаний в Европе.

Если рассмотреть два маршрута — в Дублин и Штутгарт (в Германии) - мы уже видим большой спрос на них. Первоначально они были задуманы как сезонные маршруты, но на днях было объявлено, что airBaltic будет летать в Дублин и зимой. Мы уверены, что это будет пользоваться спросом. В Европе есть множество аэропортов, до которых в будущем будут идти прямые рейсы.

Говоря об уровне обслуживания — мы смотрим на последние тенденции в мире, и пытаемся это реализовать.

Мы определенно не являемся лидерами цен, потому что Ryanair и Wizzair предлагают гораздо более низкие цены.

Однако, если цена билета превышает 30 евро, у нас та же модель, что и у других лоукостеров. AirBaltic является бюджетной авиакомпанией и по сравнению с традиционными авиакомпаниями предлагает более доступные цены. В Латвии распространено мнение, что airBaltic - дорогая авиакомпания. Однако за пределами Балтии можно заметить, что airBaltic является одной из самых дешевых авиакомпаний.

Галерея: airBaltic в аэропорту

Например, некоторое время назад в Дублин можно было летать с Ryanair, и билет стоил 300 евро. Но сейчас, когда в Дублин летает также и airBaltic, цены из-за конкуренции значительно упали. И мы продолжим предлагать более низкие цены.

С другой стороны, лететь в Мадрид или Лиссабон намного быстрее и дешевле, чем, например, ехать на машине. Люди хотят путешествовать, и в то же время они хотят путешествовать по доступным ценам. Новое поколение хочет увидеть мир, и поэтому оно готово платить за это.

- Говоря о маршрутах, airBaltic ориентируется исключительно на Европу или когда-нибудь можно будет слетать в Нью-Йорк или ещё куда-нибудь на другой континент?

- Самолет airBaltic может лететь до семи часов, поэтому мы можем летать только в места, находящиеся в семи часах полета от Риги. Вот почему Рейкьявик и Исландия - это самые отдаленные направления на Западе. Если смотреть в другую сторону, то это - западно-индийская граница. Теоретически, можно летать и в некоторые африканские страны. На север - мы уже летаем туда.

Чтобы пролететь дальше этого "семичасового круга", нужны другие самолеты, но мы не планируем их закупать. Говоря о Нью-Йорке — понятно, что полет совершит другая компания.

Мы рассчитали, сколько будет стоить, если мы решим осуществлять трансатлантические полеты. Нужны большие инвестиции. На данный момент мы также считаем, что подобные рейсы лучше смогут обеспечить другие авиакомпании, и мы готовы поддержать их.

Это определенное направление в бизнесе - полеты в США или в Канаду. Для airBaltic это будет означать очень большие инвестиции, и акционеры считают, что на данный момент в этом нет необходимости. Однако это может измениться. Глядя на поток пассажиров, можно сказать, что однажды из Риги можно будет слететь в Нью-Йорк. Вероятно, это будет сделано другой авиакомпанией, но не исключено, что и airBaltic когда-то сможет летать над Атлантикой.

- В последние годы был ряд случаев, когда пассажиры покупали билеты, но не могли лететь, потому что не было мест. Могут ли такие случаи повториться в будущем?

- Продавать больше билетов, чем мест — распространенная практика многих авиакомпаний. В идеале, все места в самолете должны быть заняты, что, конечно, бывает не всегда.

Иногда пассажиры не прибывают на рейс, поэтому вычисляется вероятность того, что пассажир может не появиться на конкретном рейсе.

В случае, если приобретен билет, но в самолете нет мест, пассажиру предлагаются другие варианты, чтобы он мог добраться до своего пункта назначения, а также компенсация. Тем не менее, такие случаи происходят редко.