Конституционный суд возбудил дело о выплате компенсаций по процентам ипотечным заемщикам

Статья 8.4 Закона о защите прав потребителей предусматривает плату за защиту ипотечного заемщика, средства от которой направляются на выплату компенсации процентов по кредиту ипотечным заемщикам.

Согласно оспариваемой норме, получателем ипотечного кредита, имеющим право на применение настоящей статьи, является потребитель, с которым плательщик комиссии заключил договор ипотечного кредита, если остаток ипотечного кредита не превышает 250 000 евро.

Остаток ипотечного кредита заявителей превышает 250 000 евро, поэтому согласно оспариваемой норме они не имеют права на получение компенсации. Все остальные условия, необходимые для получения компенсации, у заявителей имеются.

Заявители полагают, что при запрете на получение указанной компенсации допускается необоснованное иное отношение по сравнению с другими заемщиками, у которых также имеется действующий договор ипотечного кредита, заключенный до 31 октября 2023 года с плавающей процентной ставкой. Таким образом, оспариваемая норма нарушает их основные права, содержащиеся в первом предложении статьи 91 Конституции.

Конституционный суд предложил органу, издавшему оспариваемую норму, - Сейму - до 26 июня 2024 года представить ответное письмо с изложением фактических обстоятельств дела и юридического обоснования. Срок подготовки дела - 26 сентября 2024 года. Суд принимает решение о виде и дате рассмотрения дела после его подготовки.

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