"Согласие" еще думает о поддержке кого-либо из кандидатов в президенты

"Согласие" сегодня встречалось с двумя кандидатами в президенты - судьей Суда ЕС Эгилом Левитсом и парламентарием Дидзисом Шмитсом (KPV LV). На следующей неделе, 28 мая, "Согласие" встретится с еще одним кандидатом - омбудсменом Юрисом Янсонсом.

После встреч со всеми кандидатами партия примет решение, будет ли поддерживать кого-либо из них. Урбанович пока воздержался от комментариев, кто из кандидатов, с которыми проведены встречи, был более убедительным.