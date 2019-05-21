"Согласие" еще думает о поддержке кого-либо из кандидатов в президенты

"Согласие" рассмотрит вопрос о возможной поддержке кого-либо из кандидатов на пост президента на следующей неделе, когда выслушает всех претендентов, сообщил агентству LETA председатель фракции партии в Сейме Янис Урбанович.
"Согласие" сегодня встречалось с двумя кандидатами в президенты - судьей Суда ЕС Эгилом Левитсом и парламентарием Дидзисом Шмитсом (KPV LV). На следующей неделе, 28 мая, "Согласие" встретится с еще одним кандидатом - омбудсменом Юрисом Янсонсом.
После встреч со всеми кандидатами партия примет решение, будет ли поддерживать кого-либо из них. Урбанович пока воздержался от комментариев, кто из кандидатов, с которыми проведены встречи, был более убедительным.
Как сообщалось, выборы президента в Сейме состоятся 29 мая.