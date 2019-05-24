"Земной шар зовет!": в Риге состоялся молодежный пикет за "зеленую" политику

Сначала пикетчики собрались на Эспланаде у памятника Райниса и уже оттуда отправились до улицы Бривибас, чтобы пройти через Старую Ригу к Домской площади. Участники мероприятия выкрикивали лозунги на английском языке "Что мы хотим? Действия в пользу климата! Когда мы этого хотим? Сейчас!" и "Земной шар зовет! Времени осталось немного!". Также прозвучали такие лозунги на латышском языке "Плохой политике - нет! Нужно слушать науку!".