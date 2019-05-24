"Земной шар зовет!": в Риге состоялся молодежный пикет за "зеленую" политику

В пятницу, 24 мая, в организованном неформальным молодежным движением Fridays for future Latvia пикете и шествии за "зеленую" политику приняли участие более 200 человек.
Сначала пикетчики собрались на Эспланаде у памятника Райниса и уже оттуда отправились до улицы Бривибас, чтобы пройти через Старую Ригу к Домской площади. Участники мероприятия выкрикивали лозунги на английском языке "Что мы хотим? Действия в пользу климата! Когда мы этого хотим? Сейчас!" и "Земной шар зовет! Времени осталось немного!". Также прозвучали такие лозунги на латышском языке "Плохой политике - нет! Нужно слушать науку!".
С помощью протеста его участники высказали свои требования, которые касаются глобальных и внутренних проблем по вопросам климата. Пикетчики указали на стремительный рост эмиссий CO2. Также участники протеста выразили опасения о сокращении популяции некоторых видов растений и животных в связи с вызванными повышением температуры воздуха наводнениями.
На плакатах пикетчиков были написаны такие лозунги как "Меняем мир вместе!", "Изменения климата реальны", "Объявим чрезвычайную ситуацию", "Выбери свою сторону", "Уважай свою мать" и другие.
Путем протеста молодежное движение подчеркнуло, что и в Латвии стремительно уничтожаются природные ресурсы. Цель мероприятия также заключалась в том, чтобы привлечь внимание жителей Латвии к выборам в Европарламент, которые состоятся 25 мая.