Чего-то ждут? Кто-то до сих пор хранит приватизационные сертификаты на 80 млн евро

Не исключено, что владельцы сертификатов чего-то ждут.

Сертификаты уже давно не книжечки, они хранятся в электронной системе. Активных счетов — двести тысяч. У половины - меньше, чем один сертификат. Кто-то вообще забыл, что у него есть такое добро, кто-то помнит, но, что делать с мизерным остатком — не знает. Треть от второй половины — до 10 сертификатов.

А вот на остальных — целое состояние. Примерно 2 миллиона сертификатов, общим номиналом в 80 миллионов евро.

"Численность счетов заметно уменьшается, но численность объема сертификатов уменьшается не так быстро: 12-14%, если сравниваем с предыдущими периодами. Значит, есть люди, которые имеют значительную численность сертификатов. Они, очевидно, ожидают что-то", - говорит член совета Госконтроля Инесе Калване.

Такую возможность не исключают и в самом Агентстве приватизации. Сколько таких человек и, как много сертификатов на их счетах, в Агентстве приватизации не раскрывают. Говорят, тайна вкладов. Но в стране по-прежнему остаются не только объекты, но и предприятия, которые можно было отдать на приватизацию.

"Во времена кризиса, в 2009 году, когда здесь работали экспертные группы, которые приехали нас вытаскивать из кредитной дыры, неофициально звучали цифры, что суммарная стоимость при распродаже супер по дешёвке всего того, что остается нераспроданным в собственности государства и самоуправления, 9 миллиардов латов. На секундочку, это 14 миллиардов евро, - вспоминает главный редактор Rus.lsm.lv Александр Краснитский. - Если подумать, в каждом городке есть свой Siltums — теплоснабжение или Ūdens, чуть побольше городок — там автобусный парк. Почему самоуправления должны заниматься автобусными перевозками?!".

При этом, и за содержание неприватизированной недвижимости, и за содержание электронной системы приходится платить. Раньше у Агентства приватизации был специальный фонд, куда откладывали часть денег, полученных с приватизации. Но темпы сократились, а запас иссяк. Придется просить помощи у государства.

По данным Госконтроля, в этом году потребуется почти миллион. Еще 380 тысяч на содержание системы. А в будущем году миллион триста тысяч, на содержание системы 470 тысяч евро.

"Приватизация — это реформа, она должна пройти и когда-то закончится. Вряд ли она закончится в этом или следующем году. Но, хотя бы сейчас понять, что она закончится через 10 лет — было бы уже хорошо", - считает глава Агентства приватизации Владимир Логинов.

Все согласны: пора ставить точку. Сейчас к третьему — окончательному чтению в парламенте готовится законопроект. Но там только технические поправки. Поменяется название Агентства приватизации. И сократят рассрочку: не 10 лет, а 5. А политического решения, как не было, так и нет. И в этом году, скорее всего, не будет.