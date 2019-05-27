"Спасибо за отношение": СГД вынудила кафе в Риге закрыться

"Хотела честно платить все налоги, которые поэтому и регистрировали. Однако в январе небольшая сумма оказалась неуплаченной, потому что затраты на начало бизнеса в первые два месяца после открытия выросли с увеличением потока клиентов. Нужно было обеспечить дополнительные силы и устройства, чтобы удовлетворить спрос. Большие расходы закончились и было запланировано после января начать копить средства и стабилизировать поток финансов", - написала в соцсети Facebook Рожкалне.

Как сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения (LTV), сейчас на дверях ресторана красуется следующая надпись: "Закрыто, благодаря отношению госучреждения". Уплата всех налогов удивила всех - и поваров, и официантов, которые привыкли к тому, что все налоги не уплачиваются предприятиями.

До рокового события ресторан заплатил налогов на 15 000 евро, однако в январе образовался долг - по налогу на добавленную стоимость и по социальному налогу на 14 работников.

В феврале СГД без предупреждения заблокировала счет предприятия, что означало большие убытки для ресторана. Позже был получен запрет на закупку любых товаров с помощью наличных денег - это фактически перечеркнуло деятельность предприятия.

"Позже без предупреждения из кассы были изъяты все наличные деньги. Потом нам сообщили, что нам запрещено делать какие-либо заказы. Это значило, что наша деятельность уже была остановлена", - пояснила Рожкалне.

Как отмечает Panorāma, руководитель СГД Иева Яунземе также была клиенткой ресторана Kinfield. Она не сомневается, что бизнес был успешный, однако задолжность по налогам образовалась тогда, когда ресторан был зарегистрирован как микропредприятие.

"Было заплачено 15 000 за весь период, а долг составляет 21 000. Это значит, что написанная владелицей ресторана информация об успешности предприятия правдива. У меня была возможность в этом убедиться. Предприятие уплатило налоги непропорционально. Считаем - 15 000, это тысяча в месяц", - указала Яунземе.

По словам главы СГД, перед тем как арестовать счет предприятия, был составлен график возврата налогов.

"Мы продлили срок уплаты на три года. Фактически нет никакого основания в мае говорить, что мы не пошли на уступки. Мы пошли на уступки", - рассказала журналистам Яунземе.

Она допускает, что у предприятия были другие долговые обязательства и не только перед государством.

Тем временем Рожкалне готовится к процессу неплатежеспособности, а посетители ресторана скучают по гостеприимной атмосфоре.

Рожкалне пояснила, что уже в конце января звонила и писала в СГД, однако никакой реакции не последовало. Рожкалне также опровергла слова Яунземе о том, что был составлен график по уплате налога.

"Было так, что 19 февраля в системе EDS мне пришло сообщение о принятии решения о взыскании налогового долга и блокировке счета, которая была поведена моментально. Потом последовали звонки и борьба, чтобы добиться встречи с должностными лицами СГД. 4 марта получили следующий удар, поскольку была заблокирована возможность проводить наличные сделки. Однако я боролась, чтобы хоть как-то выжить тот месяц. Бой был тяжким. Нужно было каждый день решать, кому заплатить из поступлений", - подчеркнула Рожкалне.

В свою очередь глава СГД рассказала журналистам телеканала TV3, что предприятие заплатило налоги общей суммой чуть более 100 евро. Однако Рожкалне предоставила выписку с банковского счета, которая доказывает, что уплачено было более 14 000 евро.

"На самом деле мы заплатили тысячи. Хочу ясно сказать - пыталась платить столько, сколько могла. Особенно тогда, когда нам перекрыли кислород. Однако платежи все же были сделаны. Kinfield уничтожен, 14 сотрудников потеряли работу. Что получило государство?", - заявила владелица ресторана.

Она добавила, что у нее "болит сердце от переживания такого бесчелочечного и нелояльного отношения со стороны госучреждений". По словам Рожкалне, предприниматели лишь хотят "от всего сердца дать любимой Латвии места, где жители и туристы смогут вместе создавать красивую окружающую среду страны".