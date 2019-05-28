ФОТО: в обращение поступили новые банкноты по 100 и 200 евро

Новые купюры второй серии "Европа" по размеру отличаются от уже имеющихся в обращении - они на 5 мм уже. Длина новых банкнот по 100 евро составляет 147 мм, ширина - 77 мм, а размеры банкнот по 200 евро составляют 153 мм на 77 мм.

"Эти банкноты более узкие, чем первая серия, поэтому они будут легче помещаться в кошельках и меньше повреждаться. Также размер уменьшен, чтобы ограничить возможности подделки", - заявил руководитель отдела денежных технологий Банка Латвии Александр Антиньш.

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

Кроме того, второе поколение купюр серии "Европа" выпущено с улучшенной защитой - специальной голограммой со знаком евро, изображением мифологической Европы на серебристой полоске и др.