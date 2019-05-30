Стиль первых леди Латвии: преображение Вейоне и консервативная пока Левита
Как уже известно, Ивета Вейоне передает обязанности первой леди страны супруге нового президента Латвии Эгила Левитса - Андре Левите. Несмотря на то, что в распоряжении прессы имеется немного ее фотографий, кое-что мы можем сравнить.
Когда Раймонд Вейонис был избран президентом, его жене было 48 лет, и за четыре года с ней произошли весьма заметные изменения.
Андра Левита на вид - сторонница классического стиля и, возможно, консервативна в отношении кардинальной смены имиджа.
Самими выбранный имидж и семейная портниха
У супругов Вейонисов своего стилиста нет, и как одеваться, они решают сами.
Те или иные наряды Ивета заказывает у проверенной портнихи, и это гарантия того, что она не столкнется с кем-нибудь в таком же платье или костюме.
Первая леди Латвии часто сопровождала своего мужа в прекрасных светлых комплектах с юбкой.
Самые полюбившиеся общественности наряды Вейоне - при встрече с Мишель Обамой и Елизаветой II
За время своего пребывания в статусе первой леди страны Ивета Вейоне имела возможность встретиться со многими важными персонами мировой величины, и, по ее собственному признанию,
больше всего ей запомнились встреча с американской президентской четой и, конечно же, посещение Букингемского дворца с визитом к королеве Великобритании Елизавете II.
Не боится авангарда
Первых леди все привыкли видеть в сдержанных нарядах, однако Ивета Вейоне часто отдавала предпочтение авангардным жакетам, одежде ярких цветов и элегантным брючным костюмам.
Последний раз в статусе первой леди Латвии Ивета Вейоне отправилась голосовать на выборах в Европарламент. На ней была юбка с леопардовым принтом и стильная кожаная куртка.
Ну что ж, будем ждать, какое преображение произойдет с супругой нового президента страны - Андрой Левитой. Удачи ей в этом!