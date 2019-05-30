Стиль первых леди Латвии: преображение Вейоне и консервативная пока Левита

Когда Раймонд Вейонис был избран президентом, его жене было 48 лет, и за четыре года с ней произошли весьма заметные изменения.

ФОТО: пресс-фото, LETA

Андра Левита на вид - сторонница классического стиля и, возможно, консервативна в отношении кардинальной смены имиджа.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Самими выбранный имидж и семейная портниха

У супругов Вейонисов своего стилиста нет, и как одеваться, они решают сами.

Те или иные наряды Ивета заказывает у проверенной портнихи, и это гарантия того, что она не столкнется с кем-нибудь в таком же платье или костюме.

Первая леди Латвии часто сопровождала своего мужа в прекрасных светлых комплектах с юбкой.

ФОТО: LETA

ФОТО: LETA

Самые полюбившиеся общественности наряды Вейоне - при встрече с Мишель Обамой и Елизаветой II

За время своего пребывания в статусе первой леди страны Ивета Вейоне имела возможность встретиться со многими важными персонами мировой величины, и, по ее собственному признанию,

больше всего ей запомнились встреча с американской президентской четой и, конечно же, посещение Букингемского дворца с визитом к королеве Великобритании Елизавете II.

ФОТО: AFP/SCANPIX

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Не боится авангарда

Первых леди все привыкли видеть в сдержанных нарядах, однако Ивета Вейоне часто отдавала предпочтение авангардным жакетам, одежде ярких цветов и элегантным брючным костюмам.

ФОТО: пресс-фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Последний раз в статусе первой леди Латвии Ивета Вейоне отправилась голосовать на выборах в Европарламент. На ней была юбка с леопардовым принтом и стильная кожаная куртка.

ФОТО: Государственная канцелярия президента