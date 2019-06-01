Сб, 1.06.2019
Я болею за "Барсу". Мне "Реал" не нравится. А трусы мне подарила на Новый год девушка, у которой свой магазин одежды. Она подумала, что раз я футболист, то мне нравится Роналду. А я совсем не фанат его, но трусы ношу. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

Сколько в прошлом году заработал исключенный из "Согласия" Баранник

Вадим Баранник

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Исключенный из партии "Согласие" и ее фракции в Рижской думе бывший вице-мэр Риги Вадим Баранник в 2018 году за работу в думе получил 34 161 евро, в правлении Рижского свободного порта - 45 418 евро, свидетельствует его декларация о доходах государственного должностного лица, поданная в Службу госдоходов.

В прошлом году Баранник возглавлял думский комитет по делам сообщения и транспорта, был заместителем председателя совета Рижского фонда защиты среды, председателем комиссии Рижской думы по сдаче в аренду жилых помещений, членом думской комиссии по лицензирования рыболовства и членом правления Рижского свободного порта.

Баранник в 2018 году был также членом правления ООО "VS Consulting", членом правления ООО "Highway Media", председателем правления общества "9.maijs.lv", членом правления юношеского футбольного клуба "Согласие", членом правления общества "Живая память", членом правления общества владельцев квартир "Зелтриту 8" и ликвидатором учреждения "Lidlauks Spilve".

В собственности Баранника имеется квартира в Марупском крае и в совместной собственности - земля в Марупском крае. Ему принадлежат 500 долей капитала "Highway Media" номинальной стоимостью 711,44 евро.

В прошлом году Баранник задекларировал наличные денежные накопления в размере 72 397 евро и безналичные денежные накопления в размере 11 047,81 евро и 100 долларов США.

Долговые обязательства он в прошлом году не задекларировал, а сам дал в долг 3364,47 евро.

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