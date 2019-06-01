Сколько в прошлом году заработал исключенный из "Согласия" Баранник

В прошлом году Баранник возглавлял думский комитет по делам сообщения и транспорта, был заместителем председателя совета Рижского фонда защиты среды, председателем комиссии Рижской думы по сдаче в аренду жилых помещений, членом думской комиссии по лицензирования рыболовства и членом правления Рижского свободного порта.

Баранник в 2018 году был также членом правления ООО "VS Consulting", членом правления ООО "Highway Media", председателем правления общества "9.maijs.lv", членом правления юношеского футбольного клуба "Согласие", членом правления общества "Живая память", членом правления общества владельцев квартир "Зелтриту 8" и ликвидатором учреждения "Lidlauks Spilve".

В собственности Баранника имеется квартира в Марупском крае и в совместной собственности - земля в Марупском крае. Ему принадлежат 500 долей капитала "Highway Media" номинальной стоимостью 711,44 евро.

В прошлом году Баранник задекларировал наличные денежные накопления в размере 72 397 евро и безналичные денежные накопления в размере 11 047,81 евро и 100 долларов США.