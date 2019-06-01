Сб, 1.06.2019
Я болею за "Барсу". Мне "Реал" не нравится. А трусы мне подарила на Новый год девушка, у которой свой магазин одежды. Она подумала, что раз я футболист, то мне нравится Роналду. А я совсем не фанат его, но трусы ношу. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

Начат сбор подписей за указание на лекарствах данных об их эффективности

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Makare/LETA

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за требование указывать в описаниях медикаментов данные об эффективности лекарств.

Как подчеркивает указанный в качестве автора инициативы Артис Жейгурс, не все лекарства одинаково эффективны, в продаже есть также медикаменты, помогающие лишь одному пациенту из ста, но в описании лекарства покупателя об этом не предупреждают. Такое замалчивание нарушает право пациента узнать о шансах лечения, не позволяет сравнить и выбрать наилучшее лечение, считает Жейгурс.

Он предлагает законом обязать указывать в предназначенных для пациентов описаниях лекарств, какому проценту пациентов лекарство помогает в каждом случае показаний, или предупреждать об отсутствии доказательств эффективности лекарства.

По данным Продовольственно-лекарственного управления США, смертность от побочных действий лекарств является четвертой по частоте. Это заставляет выбирать по возможности наиболее эффективное и кратковременное лечение лекарствами.

Автор инициативы уверен, что указание данных об эффективности лекарств в их описании устранит это недоразумение, и если не платить за мало эффективные лекарства, останется больше денег на более эффективные методы лечения.

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