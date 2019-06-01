Начат сбор подписей за указание на лекарствах данных об их эффективности

Как подчеркивает указанный в качестве автора инициативы Артис Жейгурс, не все лекарства одинаково эффективны, в продаже есть также медикаменты, помогающие лишь одному пациенту из ста, но в описании лекарства покупателя об этом не предупреждают. Такое замалчивание нарушает право пациента узнать о шансах лечения, не позволяет сравнить и выбрать наилучшее лечение, считает Жейгурс.

Он предлагает законом обязать указывать в предназначенных для пациентов описаниях лекарств, какому проценту пациентов лекарство помогает в каждом случае показаний, или предупреждать об отсутствии доказательств эффективности лекарства.

По данным Продовольственно-лекарственного управления США, смертность от побочных действий лекарств является четвертой по частоте. Это заставляет выбирать по возможности наиболее эффективное и кратковременное лечение лекарствами.