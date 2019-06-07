Песков ответил Лондону: Мы не будем менять свое поведение

Россия не намерена менять свое поведение по требованию Великобритании, так как не ее поведение вредит двусторонним отношениям. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Нет, мы не будем менять поведение", - сказал он.
По словам Пескова, Россия хочет взаимовыгодных отношений с Британии, основанных на учете обоюдных интересов, "и в этой линии поведения нет ничего предосудительного".
"А вот как раз иные проявления, они вредят двусторонним отношениям и мы видим последствия, а именно, в каком состоянии находятся российско-британские отношения", - отметил пресс-секретарь президента.
Ранее представитель премьер-министра Великобритании заявил, что отношения между Лондоном и Москвой зависят от российской стороны, они могут измениться лишь в том случае, если Россия "пересмотрит свое поведение".
Как ранее указал Путин, России и Великобритании нужно перевернуть страницу в двусторонних отношениях.
Уже после этого представитель британского парламента указал, что отношения между Лондоном и Москвой зависят от российской стороны, они могут измениться лишь в том случае, если Россия "пересмотрит свое поведение".