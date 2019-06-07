Песков ответил Лондону: Мы не будем менять свое поведение

"Нет, мы не будем менять поведение", - сказал он.

По словам Пескова, Россия хочет взаимовыгодных отношений с Британии, основанных на учете обоюдных интересов, "и в этой линии поведения нет ничего предосудительного".

"А вот как раз иные проявления, они вредят двусторонним отношениям и мы видим последствия, а именно, в каком состоянии находятся российско-британские отношения", - отметил пресс-секретарь президента.

Ранее представитель премьер-министра Великобритании заявил, что отношения между Лондоном и Москвой зависят от российской стороны, они могут измениться лишь в том случае, если Россия "пересмотрит свое поведение".

Как ранее указал Путин, России и Великобритании нужно перевернуть страницу в двусторонних отношениях.