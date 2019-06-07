Пт, 7.06.2019
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Бориса Джонсона не будут судить за его высказывания перед Brexit

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятниц, 7 июня, Верховный суд Великобритании отклонил иск, поданный против бывшего министра иностранных дел и потенциального преемника Терезы Мэй Бориса Джонсона за его противоречивые заявления, которые он сделал в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, сообщает РИА "Новости". 

Суд анулировал решение судьи низшей инстанции о разрешении выдать повестку на вызов Джонсона в суд в связи с обвинениями о злонамеренном использовании должностных полномочий. 

Экс-мэр Лондона был обвинен в связи с утверждениями, что он врал общественности, когда в политической кампании перед референдумом о выходе Великобритании из Евросоюза (ЕС). Джонсон заверял, что Brexit позволит Соединенному Королевству сэкономить 350 млн фунтов стерлингов (396 млн евро) в неделю. 

Иск против Джонсона подал предприниматель Маркус Болл, однако адвокаты бывшего министра иностранных дел указали, что судопроизводство является политически мотивированным. 

Многие эксперты подчеркнули, что упомянутые Джонсоном данные в кампании перед референдумом являются неверными. Кроме того, они указали, что в расчетах не учитывалось финансирование, которое Британия получала от ЕС. 

В сентябре 2017 года Статистическое управление Великобритании в письме Джонсону указало, что указанное им число является "очевидным злонамеренным использованием официальной статистики". 

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