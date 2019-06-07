Бориса Джонсона не будут судить за его высказывания перед Brexit

Суд анулировал решение судьи низшей инстанции о разрешении выдать повестку на вызов Джонсона в суд в связи с обвинениями о злонамеренном использовании должностных полномочий.

Экс-мэр Лондона был обвинен в связи с утверждениями, что он врал общественности, когда в политической кампании перед референдумом о выходе Великобритании из Евросоюза (ЕС). Джонсон заверял, что Brexit позволит Соединенному Королевству сэкономить 350 млн фунтов стерлингов (396 млн евро) в неделю.

Иск против Джонсона подал предприниматель Маркус Болл, однако адвокаты бывшего министра иностранных дел указали, что судопроизводство является политически мотивированным.

Многие эксперты подчеркнули, что упомянутые Джонсоном данные в кампании перед референдумом являются неверными. Кроме того, они указали, что в расчетах не учитывалось финансирование, которое Британия получала от ЕС.