Шуплинска: в школах не хватает молодых учителей

Привлекательность профессии учителя в Латвии является существенным вопросом, потому 43% учителей в стране на данный момент старше 50 лет, а число молодых учителей составляет всего 10,2% от общего числа педагогов.

По словам Шуплински, для того, чтобы решить проблему нехватки учителей и мотивировать молодых педагогов приходить в школы, Министерство образования и науки в сотрудничестве с университетами и другими партнерами начало реформу обучения педагогов.