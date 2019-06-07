Шуплинска: в школах не хватает молодых учителей

В ходе встречи министров образования и науки Балтийских стран министр образования и науки Латвии Илга Шуплинска акцентировала недостаток молодых учителей в школах, подчеркнув необходимость поднятия престижа и конкурентоспособности профессии учителя, проинформировали агентство LETA в Министерстве образования и науки.
Привлекательность профессии учителя в Латвии является существенным вопросом, потому 43% учителей в стране на данный момент старше 50 лет, а число молодых учителей составляет всего 10,2% от общего числа педагогов.
По словам Шуплински, для того, чтобы решить проблему нехватки учителей и мотивировать молодых педагогов приходить в школы, Министерство образования и науки в сотрудничестве с университетами и другими партнерами начало реформу обучения педагогов.
Сейчас создается программа для людей, уже имеющих высшее образование, которая позволит желающим в течение года переквалифицироваться в учителя.