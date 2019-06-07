Пт, 7.06.2019
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В Риге BMW съехал с дороги и врезался в дерево: есть пострадавшие

ФОТО: twitter.com/BreakingLv

В пятницу, 7 июня, в Риге на Даугавгривском шоссе произошла авария, в результате которой пострадали два человека. 

Как рассказала агентству LETA представитель Госполиции Илзе Юревича, авария произошла около 17.50. Прибыв на место происшествия, стражи порядка констатировали, что автомобиль BMW съехал с дороги и врезался в дерево. 

В Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) сообщили, что первая бригада "скорой" приехала в течение десяти минут с момента получения вызова. 

Медики госпитализировали двух человек - одного взрослого и одного ребенка, у обоих констатированы повреждения нескольких частей тела, в том числе переломы и ушибы.  Пострадавшие были доставлены в больницу без сознания, но в стабильном состоянии.

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