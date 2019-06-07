В Риге BMW съехал с дороги и врезался в дерево: есть пострадавшие

В пятницу, 7 июня, в Риге на Даугавгривском шоссе произошла авария, в результате которой пострадали два человека.
Četrās NMPD ieradās uz avārijas vietu Daugavgrīvas šosejā #Rīga #Latvija, lai palīdzētu cietušajiem. Aculiecinieki redzēja uz nestuvēm sievieti un bērnu. Sīkākas informācijas nav.— BreakingLV (@breakinglv) June 7, 2019
📸 Jekaterina Soko; Aleksejs Potāpovs pic.twitter.com/qyirzIVdls
Как рассказала агентству LETA представитель Госполиции Илзе Юревича, авария произошла около 17.50. Прибыв на место происшествия, стражи порядка констатировали, что автомобиль BMW съехал с дороги и врезался в дерево.
В Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) сообщили, что первая бригада "скорой" приехала в течение десяти минут с момента получения вызова.
Медики госпитализировали двух человек - одного взрослого и одного ребенка, у обоих констатированы повреждения нескольких частей тела, в том числе переломы и ушибы. Пострадавшие были доставлены в больницу без сознания, но в стабильном состоянии.