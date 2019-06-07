В Риге BMW съехал с дороги и врезался в дерево: есть пострадавшие

Как рассказала агентству LETA представитель Госполиции Илзе Юревича, авария произошла около 17.50. Прибыв на место происшествия, стражи порядка констатировали, что автомобиль BMW съехал с дороги и врезался в дерево.

Медики госпитализировали двух человек - одного взрослого и одного ребенка, у обоих констатированы повреждения нескольких частей тела, в том числе переломы и ушибы. Пострадавшие были доставлены в больницу без сознания, но в стабильном состоянии.