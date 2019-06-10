Пн, 10.06.2019
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Нежный ангел: Анджелина Джоли встретилась с детьми беженцев в Колумбии
Она умеет улыбаться!

ФОТО: Reuters/ScanPix

Деятельность голливудской актрисы Анджелины Джоли сегодня уже мало ассоциируется с ее карьерой в кино. Вместо этого общественность все чаще видит темноволосую красавицу на различных благотворительных мероприятиях. Будучи послом ООН, Джоли регулярно посещает лагеря беженцев в самых неблагополучных регионах мира.

Эти дни звезда Голливуда проводит в Колумбии, куда она отправилась по делам венесуэльских мигрантов, которых в стране насчитывается свыше четырех миллионов.

Джоли публично высказалась на пресс-конференции о проблемах беженцев, отметив, что 20 000 детей могут остаться без гражданства, а соответственно - будут лишены гарантий безопасности и возможности получить убежище.

ФОТО: Reuters/EPA/AP/Scanpix

Стоит отметить, что в этой поездке Энджи выглядела улыбающейся и очень вдохновленной - в отличие от ее последних появлений на красной ковровой дорожке значимых мероприятий в киноиндустрии.

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