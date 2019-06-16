Вс, 16.06.2019
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Эротично! Алла Пугачева сразила подписчиков ярким макияжем с красной помадой
Фото

Алла Пугачева

ФОТО: скриншот видео

70-летняя исполнительница Алла Борисовна в последнее время редко публикует селфи на своей странице в Instagram, но тут звезда обрадовала подписчиков фотографией с макияжем в алых тонах. 

Примадонна опубликовала снимок в очках с красной оправой, которые идеально сочетаются с такого же цвета свитером и алой помадой.

Глаза артистки кокетливо выделяет макияж smoky eyes. Он идеально выделяет глаза, делая их большими и манящими. 

"Просто захотелось взглянуть на вас", - подписала фотографию певица.

Звездные коллеги звезды поспешили отметить в комментариях насколько такой образ подходит Пугачевой. 

"О какая красивая! Вам идёт Алла Борисовна ! Эротично!", - написала Наташа Королева.

Королеву поддержали и другие артисты, среди них - Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Глюкоза, Светлана Лобода и многие другие. 

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