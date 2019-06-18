Число пассажиров Rīgas satiksme снижается, а прибыль Rīgas karte растет: начат аудит
Независимая аудиторская компания Deloitte Latvia начала аудит сотрудничества Rīgas satiksme и Rīgas karte, рассказал агентству LETA член правления обеих компаний Янис Мейранс.
По его словам, задачей аудита будет выяснить, "куда уходят деньги", то есть пройдет проверка предыдущего сотрудничества компаний, его обоснованности и других аспектов.
Аудит планируется закончить до конца июня.
Мейранс признал, что с получением необходимой аудиторам информации дела идут не так быстро, как хотелось бы.
Дело в том, что руководство Rīgas karte не готово предоставить все необходимые данные.
"Информация приходит частями, но процесс идет, и я думаю, что нам удастся их убедить", - заявил Мейранс.
Компания Rīgas karte, создавшая электронную систему расчетов за услуги общественного транспорта и автостоянок Риги, а теперь занимающаяся ее поддержанием, была основана в 2007 году.
Акционерами предприятия являются Rīgas satiksme и американская компания Conduent. Таким образом, Rīgas satiksme принадлежит 51% акций Rīgas karte, а французскому предприятию Conduent Business Solutions - 49%.
По словам бывшего временного председателя правления Rīgas satiksme Анрийса Матисса, компания Rīgas karte "высасывает деньги" из Rīgas satiksme.
Например, за поддержание системы э-талонов в общественном транспорте в прошлом году Rīgas karte получила 15 млн евро, хотя прибыль от продажи билетов составила только около 40 млн евро.
А за терминалы в школьных столовых Rīgas satiksme платит Rīgas karte арендную плату, составляющую 60 евро в месяц или 720 евро в год, хотя такое устройство можно купить за 485 евро.
Согласно предоставленной Rīgas satiksme информации, с 2008 года предприятие заплатило Rīgas karte 216 млн евро, включая НДС. Эта сумма является платой за содержание системы э-талонов и автостоянок, а также терминалов в школьных столовых.
При этом за содержание системы в 2009 году Rīgas karte было заплачено 5,87 млн евро, в 2014 году - 10,24 млн, а в 2018 году - 14,75 млн.
Рост стоимости услуг Rīgas karte за десять лет составил 150%.
Несмотря на то, что в течение последних четырех лет число пассажиров Rīgas satiksme продолжает снижаться, прибыль Rīgas karte растет. За десять лет прибыль предприятия составила 13,34 млн евро, и в эту сумму еще не включены новейшие данные за 2018 год.
Председатель правления Rīgas karte и представитель американских акционеров предприятия Эрик Моризур в интервью журналу Ir высказал мнение, что "некоторые бухгалтерские данные были неверно и непрофессионально истолкованы".
Тем временем бывший член правления Rīgas karte Александр Брандавс подозревается в коррупционных преступлениях.