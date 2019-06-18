Лиго на набережной: что нас ждет?

С 17 часов 23 июня до 4.30 24 июня на набережной 11 ноября состоится традиционное празднование Лиго, сообщила представитель Рижской думы Индра Вилде.
На трех сценах будут выступать популярные музыканты и актеры, состоится концерт шуточных песен Маэстро Раймонда Паулса "Одна бабка сказала" ("Viena tante teica").
Будут работать более 30 кафе и пивная палатка. Вход на мероприятие бесплатный.
На "Зеленой площади", главной сцене мероприятия, выступят диджей Каспар Завилейскис, группы Rahu The Fool, Labvеlīgais tips и Apvedceļš.
В 22.30 будет зажжен праздничный костер.
В концерте "Одна бабка сказала" вместе с ведущими вечера Валтером Краузе и Яной Дулевской примут участие солисты Иева Керевица, Даумантс Калниньш, Айя Витолиня, Андрис Эрглис, Гинта Криевкална, Янис Апейнис и группа под руководством Кристапа Криевкалнса.
На малой сцене - "Дровяной площади" - выступят фольклорные коллективы Ceiruleits и Kokle, группа Rikši, дуэт Transleiteris и диджей Роберт Леясмейерс.
На "Площади ремесел" расположатся мастерские старинных ремесел и традиций Янова дня.
Мероприятие "Отпразднуем Лиго на набережной!" организуют Рижское самоуправление, департамент образования, культуры и спорта Рижской думы в сотрудничестве с ООО Ideju institūts. Подробная программа мероприятия опубликована на сайте www.kultura.riga.lv.
Проезд в общественном транспорте Риги 23 и 24 июня – бесплатный.