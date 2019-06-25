Темная сторона Лиго: Серьёзные ДТП и квартирные кражи

В Янов день, 24 июня, в Латвии в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 человек, рассказали агентству LETA в Госполиции.
В общей сложности за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, в 15 из которых пострадали люди. Среди пострадавших было два пешехода и три велосипедиста.
Было составлено 186 протоколов о превышении скорости. Больше всего водителей, нарушивших скоростной режим, было в Латгале, где составлено 50 протоколов. В Риге составлено 39 протоколов, в Видземе - столько же, в Земгале - 35, в Курземе - 23 протокола.
Вчера было совершено 15 жилищных краж, восемь из которых произошли в Риге, пять - в Латгале, по одной в Земгале и Курземе.