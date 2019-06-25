"Опасный прецедент": министры не спешат покрывать долги обанкротившейся турфирмы

Впервые правительство Латвии получило прошение покрыть из госбюджета компенсации клиентам за неполученные услуги ликвидированной туристической компании Prieks tūre. Такое прошение подало Министерство экономики, ссылаясь на новое регулирование ЕС.
Однако, премьер-министр Латвии, а также несколько министров высказали опасения о создании опасного прецедента, поэтому решение пока отложено, передают LNT Ziņas.
Как отмечает Министерство экономики, надзирающее туристическую отрасль, обязанность государства защитить клиентов в случае банкрота предприятий. Это предусматривает новое регулирование ЕС.
Именно поэтому в правительство поступил запрос на сумму 161 314 евро для того, чтобы выплатить компенсации за неполученные услуги клиентам компании Prieks tūre.
Отмечается, что компания прекратила деятельность прошлым летом, своими силами выплатив 15% от суммы, которую осталась должна за непредоставленные услуги.
"К сожалению, конкретно этот случай "выпал" на время, когда вступило в силу новое регулирование и тот момент, когда оно полностью введено. Полностью оно будет введено в следующий понедельник, 1 июля. Поэтому хочется верить, что это первый, единственный и последний такой случай", - заявил представитель Министерства экономики Гатис Силовс.
Как пояснили чиновники, сейчас более строгие требования к туристическим компаниям страховать свои риски, чтобы в случае проблем компенсации не ложились на плечи налогоплательщиков. Однако, некоторых министров это не убедило.
"Если такие случаи будут, нельзя, чтобы пенсионер, который никогда не выезжал из своего поселка, из своих налогов платил бы эти компенсации", - отметил министр финансов Янис Рейрс.
Отмечается, что это первый случай, когда компенсация за непредоставленные услуги туристической компании запрашивается из государственного бюджета, поэтому опасно, что будет создан прецедент, заявил Кришьянис Кариньш.
"Пока получается, что бизнес идет ко дну, владелец, возможно, основывает новую компанию, а налогоплательщики терпят убытки. Это неправильно", - отметил он.
В связи с прозвучавшими опасениями правительство отложило решение по выплате компенсаций из средств на непредвиденные случаи. Министры хотят получить более детальную информацию об уже ликвидированной компании, о том, как совершается надзор за отраслью, а также получить дополнительные гарантии, что это чрезвычайная ситуация, которая не повторится.