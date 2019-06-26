Премьер: в странах Балтии должен быть единый акциз на алкоголь

В интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT премьер заявил, что в таком случае Латвия, Эстония и Литва между собою "не вели бы ненужной войны", а могли бы общими усилиями использовать акцизный налог как один из инструментов в борьбе за здоровье общества.

На вопрос, действительно ли он считает возможным добиться применения одинакового акцизного налога на алкоголь во всех трех странах Балтии, Кариньш ответил, что "с течением времени мы к этому придем".

Премьер-министр также добавил, что решение Эстонии снизить акцизный налог на алкоголь осложняет для Латвии разработку бюджета будущего года, так как этот шаг с ее стороны означает для Латвии сокращение бюджета, а не его увеличение.

"Но ничего не поделаешь, таковы обстоятельства. Разберемся", - сказал Кариньш.

Как сообщалось ранее, ранее Кариньш обсудил с премьером Эстонии Юри Ратасом необходимость решения вопроса об акцизных ставках на алкоголь всеми странами Балтии вместе.

По словам Кариньша, премьер Эстонии согласился на такое решение.

Кариньш подчеркнул, что с "нехарактерной эстонцам поспешностью" парламент Эстонии принял поправки о снижении акциза на 25% с целью прекратить приграничную торговлю алкоголем, которая происходит в Латвии.

Он призвал обратить внимание на то, что из-за предыдущих акцизных ставок в Латвии образовался целый предпринимательский сектор, и его исчезновение принесет государству убытки в размере до 100 млн евро. В основном доход от этого рынка для государства состоит из налога на добавленную стоимость.

Кариньш выразил надежду на то, что премьер-министр Эстонии сможет сесть с ним за стол переговоров, чтобы найти общее решение, которое не повлечет за собой потерь для рынка труда и государственного бюджета.

Напомним, 21 июня Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону об акцизном налоге, которые подразумевают снижение ставки акциза на крепкий алкоголь на 15%.