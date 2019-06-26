Названы отрасли с наибольшей налоговой задолженностью в Латвии

Согласно результатам исследования, общая налоговая задолженность предприятий Латвии составляет 611,74 млн евро, а в рядах должников числится более 39 000 предприятий. Это означает, что проблемы с уплатой налогов есть у пятой части предприятий Латвии.

Хуже всего с уплатой налогов дела обстоят у производителей мебели. Налоговая задолженность была зарегистрирована у 46,96% предприятий этой отрасли. Основываясь на предоставленных Службой госходохов (СГД) данных, компания Lursoft высчитала, что четвертая часть всех производителей мебели находится в списках должников уже шесть месяцев подряд, а общая сумма долга отрасли составляет около 3,7 млн евро.

Почти такой же удельный вес налоговых должников в отрасли услуг общественного питания, где за последние шесть месяцев налоговый налог, составляющий хотя бы 150 евро, был у 46,39% предприятий. За весенние месяцы число налоговых должников в отрасли немного увеличилось. В мае этого года по сравнению с декабрем прошлого в отрасли стало на 6,88% должников больше, общая сумма долга за это время выросла на 8,13% - до 28,85 млн евро.

Исследование Lursoft показывает, что удельный вес должников превысил 40% также в отрасли производства неклассифицированных установок, механизмов и рабочих машин и в отрасли строительства зданий и проведения неспециализированных строительных работ.

Согласно расчетам Lursoft, самый быстрый рост налогового долга был у отрасли, объединяющей предприятия по поиску персонала. Из 561 компании, зарегистрированной в отрасли, у 176 за последние полгода был налоговый долг, превышающий 150 евро. За анализируемый период долг отрасли вырос на 42,19%, достигнув 2,97 млн евро в мае этого года.

Самый крупный налоговый долг на данный момент зарегистрирован в секторе оптовой торговли, где у 3333 коммерсантов из 12 600 за последний месяц был зафиксирован налоговый долг. Общий долг отрасли за последние полгода вырос на 12,78% и в мае составил 125,80 млн евро.