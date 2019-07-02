В первый день чековой лотереи были обнаружены неплательщики налогов

В первый день чековой лотереи Служба госдоходов (СГД) констатировала, что государство получает налоги не со всех поданных чеков, сообщает агентство LETA со ссылкой на передачу Panorāma Латвийского телевидения.
Почти каждый пятый поданный на лотерею чек не несет государству прибыли. Видно, что из 90 поданных чеков, пропущенных через особый фильтр, с 20 чеков государству не были уплачены никакие налоги.
Директор СГД Иева Яунземе в интервью передаче Rīta panorāma ранее уже указывала, что чековая лотерея позволит всем вместе контролировать работу предприятий.
Глава СГД признала, что среди получаемых службой жалоб самая распространенная - на выплату зарплат в конвертах и невыдачу чеков. Чаще всего жалобы поступают по поводу сферы питания.
Напомним, с 1 июля в Латвии начала работать чековая лотерея.
Чтобы принять участие в лотерее и претендовать на денежные выигрыши, а также дополнительные призы от участников программы углубленного сотрудничества с СГД, на сайте необходимо зарегистрировать чек, квитанцию или билет на общую сумму не менее пяти евро. Подтверждающий платеж документ должен быть выдан за товар или услугу, которые получены от зарегистрированного в Латвии налогоплательщика.
В чековой лотерее может участвовать любой желающий без ограничений, кроме работников СГД и разработчика сайта Mobilly. В лотерее могут принимать участие и дети, но в зарегистрированных ими чеках не должно быть таких покупок, как алкогольные напитки, табачные изделия и энергетические напитки.
После регистрации чек, квитанцию или билет нужно обязательно сохранить, так как в случае выигрыша его необходимо будет предъявить в СГД лично или подать через систему электронного декларирования.
Ежемесячный призовой фонд лотереи состоит из одного денежного приза в 10 000 евро, трех денежных призов по 5000 евро и 50 денежных призов по 100 евро. Также будет проводиться годовой розыгрыш, где можно будет выиграть один денежный приз на 20 000 евро, четыре денежных приза на 10 000 евро и пять призов по 2000 евро.
Кроме того, каждый месяц можно будет принять участие в розыгрыше призов от участников программы углубленного сотрудничества. В настоящее время дополнительные призы уже предоставили 11 участников программы.
Победители лотереи будут объявлены в передаче Superbingo на телеканале TV3, а также на сайтах www.cekuloterija.lv и www.latloto.lv. Также им будут высылаться сообщения на указанный при регистрации номер мобильного телефона.
Чековую лотерею организует СГД, а информационную поддержку оказывает "Latvijas loto".