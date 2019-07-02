В первый день чековой лотереи были обнаружены неплательщики налогов

Почти каждый пятый поданный на лотерею чек не несет государству прибыли. Видно, что из 90 поданных чеков, пропущенных через особый фильтр, с 20 чеков государству не были уплачены никакие налоги.

Директор СГД Иева Яунземе в интервью передаче Rīta panorāma ранее уже указывала, что чековая лотерея позволит всем вместе контролировать работу предприятий.

Глава СГД признала, что среди получаемых службой жалоб самая распространенная - на выплату зарплат в конвертах и невыдачу чеков. Чаще всего жалобы поступают по поводу сферы питания.

Напомним, с 1 июля в Латвии начала работать чековая лотерея.

Чтобы принять участие в лотерее и претендовать на денежные выигрыши, а также дополнительные призы от участников программы углубленного сотрудничества с СГД, на сайте необходимо зарегистрировать чек, квитанцию или билет на общую сумму не менее пяти евро. Подтверждающий платеж документ должен быть выдан за товар или услугу, которые получены от зарегистрированного в Латвии налогоплательщика.

В чековой лотерее может участвовать любой желающий без ограничений, кроме работников СГД и разработчика сайта Mobilly. В лотерее могут принимать участие и дети, но в зарегистрированных ими чеках не должно быть таких покупок, как алкогольные напитки, табачные изделия и энергетические напитки.

После регистрации чек, квитанцию или билет нужно обязательно сохранить, так как в случае выигрыша его необходимо будет предъявить в СГД лично или подать через систему электронного декларирования.

Ежемесячный призовой фонд лотереи состоит из одного денежного приза в 10 000 евро, трех денежных призов по 5000 евро и 50 денежных призов по 100 евро. Также будет проводиться годовой розыгрыш, где можно будет выиграть один денежный приз на 20 000 евро, четыре денежных приза на 10 000 евро и пять призов по 2000 евро.

Кроме того, каждый месяц можно будет принять участие в розыгрыше призов от участников программы углубленного сотрудничества. В настоящее время дополнительные призы уже предоставили 11 участников программы.

Победители лотереи будут объявлены в передаче Superbingo на телеканале TV3, а также на сайтах www.cekuloterija.lv и www.latloto.lv. Также им будут высылаться сообщения на указанный при регистрации номер мобильного телефона.