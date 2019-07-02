В СГД удивлены большим интересом к чековой лотерее

Представитель СГД отметила телекомпании LNT, что интерес общества оказался неожиданно большим.

В первый день до 16.00 было подано уже 7000 чеков. А в первый час после полуночи было зарегистрировано 95 чеков, из которых большинство, однако, оказались тестами разработчиков для того, чтобы убедиться, работает ли система.

Напомним, в первый день лотереи выяснилось, что почти каждый пятый поданный на лотерею чек не несет государству прибыли - из 90 поданных чеков, пропущенных через особый фильтр, с 20 чеков государству не были уплачены никакие налоги.

Как сообщалось, чековая лотерея в Латвии проводится с 1 июля, ее цель - содействовать честной конкуренции и добросовестному выполнению налоговых обязательств, побуждая покупателей требовать чеки и квитанции за приобретенные товары и полученные услуги.

Чтобы принять участие в лотерее и претендовать на денежные выигрыши, а также дополнительные призы от участников программы углубленного сотрудничества с СГД, на сайте www.cekuloterija.lv необходимо зарегистрировать чек, квитанцию или билет на общую сумму не менее пяти евро.

Подтверждающий платеж документ должен быть выдан за товар или услугу, которые получены от зарегистрированного в Латвии налогоплательщика.

В чековой лотерее может участвовать любой желающий без ограничений, кроме работников СГД и разработчика сайта ООО "Mobilly".

В лотерее могут принимать участие и дети, но в зарегистрированных ими чеках не должно быть таких покупок, как алкогольные напитки, табачные изделия и энергетические напитки.

После регистрации чек, квитанцию или билет нужно обязательно сохранить, так как в случае выигрыша его необходимо будет предъявить в СГД лично или подать через систему электронного декларирования.

Ежемесячный призовой фонд лотереи состоит из одного денежного приза в 10 000 евро, трех денежных призов по 5000 евро и 50 денежных призов по 100 евро.

Также будет проводиться годовой розыгрыш, где можно будет выиграть один денежный приз на 20 000 евро, четыре денежных приза на 10 000 евро и пять призов по 2000 евро.

Кроме того, каждый месяц можно будет принять участие в розыгрыше призов от участников программы углубленного сотрудничества. В настоящее время дополнительные призы уже предоставили 11 участников программы.

Победители лотереи будут объявлены в передаче "Superbingo" на телеканале TV3, а также на сайтах www.cekuloterija.lv и www.latloto.lv. Также им будут высылаться сообщения на указанный при регистрации номер мобильного телефона.