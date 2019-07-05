Временным руководителем FKTK может стать Кристине Черная-Межмале

Временным руководителем Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) может стать руководитель Отдела анализа работы монетарных финансовых учреждений Департамента надзора FKTK Кристине Черная-Межмале, свидетельствует находящаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис подтвердил агентству ЛЕТА, что министр финансов Янис Рейрс после встречи с несколькими потенциальными кандидатами на должность временного руководителя FKTK решил выдвинуть на рассмотрение совета Банка Латвии Черную-Межмале.
"Совет Банка Латвии в понедельник в 9 часов утра созывает внеочередное собрание, на котором оценит кандидатуру Черной-Межмале. Только в случае одобрения кандидатуры Черной-Межмале советом Банка Латвии, она будет выдвинута для утверждения в Сейме", - сказал Яроцкис.
Пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс сообщил агентству LETA, что работа по выбору кандидата на место временного руководителя FKTK продолжается, и ее планируется завершить до рассмотрения этого вопроса в парламенте, которое пройдет утром в понедельник, 8 июля.
Ранее министр финансов Янис Рейрс заявил журналистам, что надеется назвать временного руководителя FKTK уже в пятницу. Он не называл конкретных имен, но указал на то, что, согласно требованиям закона, временный руководитель должен быть одним из оставшихся членов совета FKTK или из числа работников учреждения.
"Я уже обратился к членам совета и руководителям департаментов FKTK и думаю, что в течение сегодняшнего дня временный руководитель будет выдвинут", - сказал Рейрс
Как сообщалось ранее, председатель FKTK Петерс Путниньш и его заместитель Гунта Разане в четверг подали заявления об увольнении. Оба попросили освободить их от занимаемых должностей с 15 июля.
Таким образом, Путниньшу и Разане, согласно недавно принятому Сеймом закону, полагается компенсация в размере 80% от годовой заработной платы.
Путниньш занимает должность руководителя FKTK с февраля 2016 года, а Разане является его заместителем с октября 2016 года.
Работу в совете FKTK продолжат Гвидо Ромейко, Людмила Воевода и Нора Дамбуре.
Как сообщалось, 13 июня Сейм принял поправки к закону о FKTK, которые предусматривают, что совет комиссии будет состоять из трех человек вместо прежних пяти, а нынешний председатель совета и его заместитель получат компенсации, если уйдут в отставку до 1 августа.
До 1 октября этого года Кабинет министров выдвинет на утверждение в Сейм кандидата в председатели совета комиссии. А до утверждения нового главы FKTK по предложению министра финансов и совета Банка Латвии из числа членов комиссии будет назначен ее временный председатель.
Согласно поправкам, Сейм может досрочно освободить от должностей председателя совета или члена совета FKTK на основе мотивированного заявления совета Банка Латвии и министра финансов. Кроме того, депутаты решили сохранить в законе одобренную во втором чтении норму, согласно которой досрочное освобождение парламент может инициировать в случае, если получен соответствующий запрос от не менее чем 34 депутатов.
Изменения в законе являются частью объявленного правительством "капитального ремонта" финансовой отрасли, который предусматривает существенные изменения в деятельности надзорных органов.