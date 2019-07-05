Временным руководителем FKTK может стать Кристине Черная-Межмале

Представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис подтвердил агентству ЛЕТА, что министр финансов Янис Рейрс после встречи с несколькими потенциальными кандидатами на должность временного руководителя FKTK решил выдвинуть на рассмотрение совета Банка Латвии Черную-Межмале.

"Совет Банка Латвии в понедельник в 9 часов утра созывает внеочередное собрание, на котором оценит кандидатуру Черной-Межмале. Только в случае одобрения кандидатуры Черной-Межмале советом Банка Латвии, она будет выдвинута для утверждения в Сейме", - сказал Яроцкис.

Пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс сообщил агентству LETA, что работа по выбору кандидата на место временного руководителя FKTK продолжается, и ее планируется завершить до рассмотрения этого вопроса в парламенте, которое пройдет утром в понедельник, 8 июля.

Ранее министр финансов Янис Рейрс заявил журналистам, что надеется назвать временного руководителя FKTK уже в пятницу. Он не называл конкретных имен, но указал на то, что, согласно требованиям закона, временный руководитель должен быть одним из оставшихся членов совета FKTK или из числа работников учреждения.

"Я уже обратился к членам совета и руководителям департаментов FKTK и думаю, что в течение сегодняшнего дня временный руководитель будет выдвинут", - сказал Рейрс

Как сообщалось ранее, председатель FKTK Петерс Путниньш и его заместитель Гунта Разане в четверг подали заявления об увольнении. Оба попросили освободить их от занимаемых должностей с 15 июля.

Таким образом, Путниньшу и Разане, согласно недавно принятому Сеймом закону, полагается компенсация в размере 80% от годовой заработной платы.

Путниньш занимает должность руководителя FKTK с февраля 2016 года, а Разане является его заместителем с октября 2016 года.

Работу в совете FKTK продолжат Гвидо Ромейко, Людмила Воевода и Нора Дамбуре.

Как сообщалось, 13 июня Сейм принял поправки к закону о FKTK, которые предусматривают, что совет комиссии будет состоять из трех человек вместо прежних пяти, а нынешний председатель совета и его заместитель получат компенсации, если уйдут в отставку до 1 августа.

До 1 октября этого года Кабинет министров выдвинет на утверждение в Сейм кандидата в председатели совета комиссии. А до утверждения нового главы FKTK по предложению министра финансов и совета Банка Латвии из числа членов комиссии будет назначен ее временный председатель.