Керис: профсоюз медиков ждет увеличения финансирования для медицины

По его мнению, заявление премьер-министра Кришьяниса Кариньша о неэффективности использования финансирования в здравоохранении связано с тем, что у премьера нет точной информации о ситуации в отрасли.

Как указал Керис, если говорится о неэффективности, нужно предложить объективные доказательства, однако фактов, которые подтвердили бы неэффективность использования средства в здравоохранении, никто не привел.

Руководитель профсоюза отметил, что всегда можно улучшить рабочие процессы, однако без доказательств все разговоры о неэффективности - "пустая политическая мантра, которая придумана, чтобы любой ценой не увеличивать финансирование отрасли", и такая тактика наблюдалась и ранее.

Премьер-министр ранее выразил уверенность в том, что не все средства, выделенные отрасли здравоохранения, используются эффективно. Он подчеркнул, что ждет от министра здравоохранения Илзе Винькеле плана действий по развитию отрасли.

Кариньш заявил, что ознакомился с сообщением Госконтроля о нехватке человеческих ресурсов в отрасли здравоохранения, и выводы Госконтроля его не обрадовали.

Он подчеркнул, что правительство уже начало довольно крупные реформы в отношении разделения самоуправлений и системы образования, а третьей частью этого "пазла" должен стать вопрос об отрасли здравоохранения.

"Одно дело говорить, что денег не хватает, но я уверен - те деньги, что есть, используются неэффективно. И думаю, что я не одинок в этом мнении", - сказал он.

По словам премьера, важной остается проблема улучшения и эффективизации работы больниц. Он задал риторический вопрос о том, можно ли все здания, которые именуются больницами, но не обеспечивают первой помощи, назвать таковыми.

"Видимо, есть больницы, которые не могут выполнить своей функции", - сказал Кариньш, добавив, что мог бы назвать их, но не будет этого делать.

Премьер подчеркнул, что по сравнению с соседними странами в Латвии в два раза больше больниц.

Говоря о зарплатах, Кариньш заявил, что ему не понятно, дошли ли до медиков деньги, выделенные им в этом году. Он подчеркнул, что ответственность за распределение полученных денег лежит на больницах.

Кариньш признал, что не был бы удивлен, если бы в будущем число больниц было сокращено. "Нам нужно сконцентрировать свои деньги и силы", - сказал он.