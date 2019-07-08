7 изменений тела, которые нельзя игнорировать

Отек век

Отеки верхних век сигнализируют о нарушениях в работе почек. А вот нижние часто опухают из-за проблем с сердцем или печенью. Поэтому если в течение нескольких дней проблема не уходит, то не стоит игнорировать подобные изменения тела.

Покраснение лица без веской причины

Лицо может краснеть по самым разным причинам, например, от физической нагрузки, от приема алкоголя. Но иногда это происходит без какой бы то ни было причины. По словам медиков, есть несколько объяснений таким изменениям тела.

Если покраснение частичное, которое сопровождается головокружениями и потемнением в глазах, то речь может идти о скачках артериального давления.

Краснеющее лицо у женщины за 40 может говорить о приближающейся менопаузе. Кроме того, лицо может краснеть при демодекозе (поражение кожи лица и наружного уха клещом угревой железницы. - Прим. ред.) .

Трещины в уголках рта

Чаще всего это говорит о хроническом недомогании. Кроме того, такие изменения тела могут быть признаком патологического дефицита витаминов А, Е и группы В. Очень часто проблема возникает у курящих людей и страдающих от интоксикации организма .

Сухая кожа

Обычно кожа может сохнуть зимой, так как организму недостает витаминов. Но порой и в другие времена года тоже наблюдается повышенная сухость кожи.

Причиной таких изменений может быть нарушение гормонального фона или же развитие сахарного диабета. Желательно в таком случае обратиться к врачу,

так как последствия подобных изменений могут быть катастрофическими.

Точки на зубах

Речь идет не о потемнении эмали, что свидетельствует о кариесе, а о неприятных белых пятнышках (или штрихах) на зубах. Они могут сигналить о недостатке фтора или слишком большом количестве потребляемой воды. Чаще всего это признак хронической болезни - флюороза. В таком случае необходимо обратиться к стоматологу.

Выпадение волос

Волосам свойственно выпадать. Но иногда это происходит слишком заметно. Наиболее часто это говорит о наличии аутоимунного расстройства, дисфункции щитовидной железы или кожной инфекции.

То же самое относится к редеющим бровям. Если они стали не такими густыми, то это явно проблемы со здоровьем. Нужно задуматься о походе к эндокринологу,

так как редкие брови - свидетельство нарушений функции щитовидной железы.

Трещины на пятках