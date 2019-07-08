Годовая инфляция в июне - 3%

В июне этого года по сравнению с июнем 2018-го цены на товары выросли на 3,1%, цены на услуги - на 2,9%.

По сравнению с 2015 годом потребительские цены в июне 2019 года были на 9,7% выше. Цены на товары выросли на 8,6%, на услуги - на 12,7%.

Наибольшее влияние на изменения среднего уровня потребительских цен в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с жильем, алкоголь и табак, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, услуги гостиниц и ресторанов.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в течение года на 4,1%. На 17,6% дороже стали овощи, на 8,4% - хлеб, на 12,2% - мука и другие зерновые продукты. Кондитерские изделия подорожали на 2,6%, макаронные изделия - на 8,9%, свинина - на 12%, мясные продукты - на 7,9%, сметана - на 6,1%.

Дешевле стало кофе (на 7,2%), свежие фрукты (на 2,8%), мясо птицы (на 1,1%).

В группе алкогольных напитков и табачных изделий средний уровень цен вырос на 4,7%, товары и услуги, связанные с жильем, стали дороже на 4,2% за счет электроэнергии, природного газа, вывоза отходов и арендной платы.

На 3% вырос средний уровень цен в группе услуг отдыха и культуры, на 4,8% подорожали услуги гостиниц и ресторанов.

Дороже стали за год также товары для красоты и личной гигиены, телекоммуникационные услуги, обслуживание и ремонт частного транспорта, горючее (на 0,8%).

В июне 2019 года по сравнению с маем средний уровень потребительских цен вырос на 0,3%. Товары подорожали на 0,1%, услуги - на 0,9%.

Цены повысились в группе разных товаров и услуг, на алкоголь и табак, на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой. Цены снизились на одежду и обувь.

В течение месяца средний уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки остался неизменным. Цены выросли на картофель и овощи (на 37,5%), на свинину (3,5%), на копченое и вяленое мясо (на 1,2 %), на яйца (на 2,6%).

Дешевле стали свежие овощи (на 8,2%), кофе (на 2,9%), хлеб (на 1%), соки (на 3,8%), свежая и охлажденная рыба (на 6,1%).

На 1,3% дороже стали алкоголь и табак, под влиянием акций на 5,1% дешевле стала одежда, на 0,6% - обувь. На 0,8% выше стали цены в группе культуры и отдыха, на 2,8% - в группе разных товаров и услуг.

В течение месяца пассажирские авиаперевозки подорожали на 12,4%, перевозки по морю - на 24,6%, услуги кафе и ресторанов - на 0,6%.