Рабочая группа Сейма разработала законопроект о прибавке к пенсиям

Подготовленный рабочей группой Сейма законопроект, предусматривающий начисление доплат к пенсиям по возрасту и инвалидности за рабочий стаж до 31 декабря 1995 года, будет передан для дальнейшего рассмотрения в Министерство благосостояния, сообщил агентству LETA руководитель рабочей группы, депутат Сейма Андрей Клементьев ("Согласие").
Согласно законопроекту, с 2020 года начнется начисление доплат к пенсиям тем пенсионерам, которые вышли на пенсию в 2012 и 2013 годах, а потом каждый год постепенно прибавку к пенсии будут получать пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2014 году и позже. Начисляться доплаты, согласно законопроекту, будут до момента, пока все пенсионеры не получат прибавку за стаж до 1995 года включительно.
Клементьев подчеркнул, что на данный момент в Латвии проживают 127 000 пенсионеров, которые не получили доплат за рабочий стаж, из которых у 24% или у 2 280 человек размер пенсии не превышает 200 евро. В свою очередь у 80% из 24 100 получателей пенсии по инвалидности ее размер не превышает 200 евро.
В случае предоставления доплат за стаж до 1995 года включительно размер пенсии по возрасту мог бы в среднем увеличиться на 22 евро в месяц, а размер пенсии по инвалидности - на 12 евро в месяц, сообщил Клементьев.
Депутат просит Министерство благосостояния включить этот законопроект в пакет законопроектов государственного бюджета 2020 года и рассмотреть вместе с госбюджетом 2020 года.