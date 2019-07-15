Рабочая группа Сейма разработала законопроект о прибавке к пенсиям

Согласно законопроекту, с 2020 года начнется начисление доплат к пенсиям тем пенсионерам, которые вышли на пенсию в 2012 и 2013 годах, а потом каждый год постепенно прибавку к пенсии будут получать пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2014 году и позже. Начисляться доплаты, согласно законопроекту, будут до момента, пока все пенсионеры не получат прибавку за стаж до 1995 года включительно.