Заявление о закрытии 738 ресторанов является преувеличенным и некорректным

Также передача "Запрещенный прием" на Латвийском телевидении (LTV) выявила факты, которые вызвали подозрения о схемах оптимизации налогов, применяющихся даже в самых изысканных ресторанах Риги, например, в таких заведениях как Restorāns 3, Valtera restorāns и Bibliotēka Nr.1.

Поэтому и профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сомневается в том, насколько эффективным было бы уменьшение ставки PVN: "Где сказано, что с изменением налогов поменяется и поведение? Я уверен, что большая часть, не все, конечно, продолжат такое поведение и просто увеличат доходы".

На 23% поднимут цены = на 38% меньше продадут?

В свою очередь глава компании Numeri, предоставляющей бухгалтерские услуги, Лилита Бекере указывает и на другие неточности, которые могли бы изменить полученный результат. Например, для расчета того, насколько сильно упадет спрос, если предприниматели начнут платить налоги и поднимать цены, использованы данные об эластичности спроса в США.

Общество сделало вывод, что при повышении цен на 23% объем продаж упадет как минимум на 38%.

"Мы не можем учитывать американские данные, поскольку там совершенно другие привычки питания и другой объем рынка", - говорит Бекере.

Между тем, как объясняет Григолюнович, он взял за основу эти данные по причине того, что их используют и в Латвии.

Бекере добавляет, что так же некорректно расчитывать, что число работников упадет в таком же объеме как и оборот. Таким образом допущение того, что 11 000 человек потеряют работу, является сомнительным.

"Почему, учитывая, что у нас во всех отраслях не хватает сотрудников, нужно предполагать, что эти люди не найдут работу в другом месте?", - спрашивает Бекере.

Исследователь Факультета бизнеса, управления и экономики в Латвийском университете Лига Лейтане указывает, что в отрасли общественного питания на данный момент наблюдается перенасыщение предприятиями, поэтому возникают сложности с работой на прибыль и уплатой налогов.

"Будут предприятия, которые при ведении финансов на очень высоком уровне, даже останутся в выигрыше, поскольку другие бизнесы отпадут. Они будут расти и займут их место. Будут и такие, которые, возможно, прекратят свою деятельность", - рассказывает исследователь.

Поэтому, по ее мнению, вывод о массовых закрытии ресторанов и безработице является некорректным - так линейно применять расчеты к реальности нельзя, говорит Лейтане.

Задолженность по налогам есть почти у половины

Однако Ензис подчеркивает, что с высокими налогами сложнее всего справиться не ресторанным сетям, а маленьким предприятиям, поэтому страдают именно они. Он также обращает внимание на то, что хотя в последние годы растет оборот бизнесов отрасли общественного питания, у заметного количества предприятий существует задолженность по налогам. Это подтверждают данные исследования Lursoft - такие проблемы в течение последнего полугодия были зарегистрированы почти у половины предприятий. В течение двух лет на 19% сократилось количество работающих в отрасли общественного питания предприятий.

Также, например, исследование OECD выявляет сравнительно высокую нагрузку по налогу на рабочую силу. В Латвии разница между выплатами работодателя при трудоустройстве одного человека по сравнению с зарплатой, которую сотрудник получает "на руки", составляет 42%. Это десятый самый высокий показатель в группе стран OECD. По этой причине зарплаты и налоги на рабочую силу в маленьких предприятиях создают заметную часть затрат.

Руководитель предприятия Mobilly, бывший консультант предприятий общественного питания по вопросам продаж Гирт Славиньш указывает, что расчеты общества являются "очень общими и представляют собой большое желание показать, что будет очень, очень плохо", однако "громкие беды отрасли не появились на пустом месте и к ним стоит прислушаться".

ФОТО: Re:baltica