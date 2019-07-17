Заявление о закрытии 738 ресторанов является преувеличенным и некорректным
Похоже на ложь - в заявлении есть лишь щепотка правды, однако не учитаны существенные факты и/или контекст, поэтому высказывание вводит в заблуждение или вовсе существует вне контекста.
Для привлечения внимания к тяжелой налоговой нагрузке, в конце июня Латвийское общество ресторанов распространило в прессе заявление о том, что, если ситуация не изменится, "в ближайшие годы закроются 738 ресторанов, и ряды безработных пополнятся как минимум 11 000 людей".
Несколькими днями позже глава общества Янис Ензис в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze назвал уже другую цифру - количество ресторанов под угрозой закрытия выросло до тысячи.
Однако, несмотря на то, что в отрасли есть заметные трудности с уплатой налогов, такой сценарий с массовым закрытием предприятий не реалистичен, и это фактически подтверждает и тот, кто занимался подсчетами.
Янис Ензис:
"При сохранении существующей налоговой нагрузки и продолжении строгих проверок Службой государственных доходов (СГД), в ближайшие годы закроются 738 ресторанов, работу потеряют 11 000 жителей и сумма выплачиваемых государством пособий может достигнуть 20,1 млн евро".
Ензис объясняет: целью общества является возобновление соглашения, которое было достигнуто с бывшим министром финансов. То есть, планировалось, что к отрасли можно было бы применить пониженную ставку налога на добавленную стоимость (PVN) в размере 12%. На данный момент ставка составляет 21%.
Взамен общество пообещало подписать генеральное соглашение, которое предусматривало бы единую минимальную зарплату для работников всей отрасли. Ту сумму денег, которая появилась бы, благодаря сниженному PVN, сфера могла бы тратить на уплату налога на рабочую силу. Стоит добавить, что на данный момент в большой части стран ЕС к услугам официантов применяется пониженная ставка PVN.
Если отрасли все же не предложат мероприятия по поддержке, может последовать закрытие предприятий - работу прекратила бы более трети из почти 2000 бизнесов (с 30 000 работников), по которым был проведен расчет.
Государству пришлось бы выплатить более 20 млн евро в качестве пособий для безработных, пишут авторы заявления. Также говорится, что из-за активных контрольных мероприятий СГД во время уплаты налогов по зарплатам, ресторанам пришлось бы поднять цены на 23%. В результате у клиентов стало бы меньше возможностей поесть вне дома и последовало бы закрытие ресторанов.
Общество согласилось поделиться расчетами, которые обосновывают заявление. Re:Check предложил оценить его нескольким экспертам, которые сомневаются в том, что предположения, лежащие в основе подсчетов, когда-либо могли осуществиться.
Если PVN станет меньше, все начнут платить?
"Ясно, что это воспринимается как преувеличение", - так утверждение общества комментирует главный экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис. Как поясняет эксперт, в расчетах предполагается, что все предприятия отрасли общественного питания, которые не платили налоги, внезапно и одновременно начнут это делать.
Это подтверждает и автор расчетов, финансовый консультант общества Андрей Григолюнович. Отвечая на вопрос о том, можно ли считать эти расчеты реалистичными, он указал, что модель является идеализированной и "правда будет где-то посередине".
Гашпуйтис также подчеркивает, что недавние скандалы свидетельствуют о том, что модель бизнеса, предусматривающая неуплату налогов, не всегда связана с необходимостью выжить. Она подразумевает желание увеличить прибыль. Как пример можно привести ситуацию с рестораном Tokyo City, который платил своим сотрудникам зарплату "в конвертах". После скандала предприятие стало платить налоги в двойном размере.
Также передача "Запрещенный прием" на Латвийском телевидении (LTV) выявила факты, которые вызвали подозрения о схемах оптимизации налогов, применяющихся даже в самых изысканных ресторанах Риги, например, в таких заведениях как Restorāns 3, Valtera restorāns и Bibliotēka Nr.1.
Поэтому и профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука сомневается в том, насколько эффективным было бы уменьшение ставки PVN: "Где сказано, что с изменением налогов поменяется и поведение? Я уверен, что большая часть, не все, конечно, продолжат такое поведение и просто увеличат доходы".
На 23% поднимут цены = на 38% меньше продадут?
В свою очередь глава компании Numeri, предоставляющей бухгалтерские услуги, Лилита Бекере указывает и на другие неточности, которые могли бы изменить полученный результат. Например, для расчета того, насколько сильно упадет спрос, если предприниматели начнут платить налоги и поднимать цены, использованы данные об эластичности спроса в США.
Общество сделало вывод, что при повышении цен на 23% объем продаж упадет как минимум на 38%.
"Мы не можем учитывать американские данные, поскольку там совершенно другие привычки питания и другой объем рынка", - говорит Бекере.
Между тем, как объясняет Григолюнович, он взял за основу эти данные по причине того, что их используют и в Латвии.
Бекере добавляет, что так же некорректно расчитывать, что число работников упадет в таком же объеме как и оборот. Таким образом допущение того, что 11 000 человек потеряют работу, является сомнительным.
"Почему, учитывая, что у нас во всех отраслях не хватает сотрудников, нужно предполагать, что эти люди не найдут работу в другом месте?", - спрашивает Бекере.
Исследователь Факультета бизнеса, управления и экономики в Латвийском университете Лига Лейтане указывает, что в отрасли общественного питания на данный момент наблюдается перенасыщение предприятиями, поэтому возникают сложности с работой на прибыль и уплатой налогов.
"Будут предприятия, которые при ведении финансов на очень высоком уровне, даже останутся в выигрыше, поскольку другие бизнесы отпадут. Они будут расти и займут их место. Будут и такие, которые, возможно, прекратят свою деятельность", - рассказывает исследователь.
Поэтому, по ее мнению, вывод о массовых закрытии ресторанов и безработице является некорректным - так линейно применять расчеты к реальности нельзя, говорит Лейтане.
Задолженность по налогам есть почти у половины
Однако Ензис подчеркивает, что с высокими налогами сложнее всего справиться не ресторанным сетям, а маленьким предприятиям, поэтому страдают именно они. Он также обращает внимание на то, что хотя в последние годы растет оборот бизнесов отрасли общественного питания, у заметного количества предприятий существует задолженность по налогам. Это подтверждают данные исследования Lursoft - такие проблемы в течение последнего полугодия были зарегистрированы почти у половины предприятий. В течение двух лет на 19% сократилось количество работающих в отрасли общественного питания предприятий.
Также, например, исследование OECD выявляет сравнительно высокую нагрузку по налогу на рабочую силу. В Латвии разница между выплатами работодателя при трудоустройстве одного человека по сравнению с зарплатой, которую сотрудник получает "на руки", составляет 42%. Это десятый самый высокий показатель в группе стран OECD. По этой причине зарплаты и налоги на рабочую силу в маленьких предприятиях создают заметную часть затрат.
Руководитель предприятия Mobilly, бывший консультант предприятий общественного питания по вопросам продаж Гирт Славиньш указывает, что расчеты общества являются "очень общими и представляют собой большое желание показать, что будет очень, очень плохо", однако "громкие беды отрасли не появились на пустом месте и к ним стоит прислушаться".
Вывод: предприятия отрасли общественного питания сталкиваются с трудностями в уплате налогов. В то же время объявление о закрытии 738 ресторанов является преувеличенным и обманчивым. Оно основано на нескольких допущениях, которые эксперты признают нереальными - что все внезапно и одновременно начали платить налоги, что неуплата налогов связана лишь с попытками выжить, что повышение цен на 23% повлекло бы за собой снижение объема продаж на 38%.