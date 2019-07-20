Футбол с Владимиром Ивановым: Для тройки - передышка между еврокубками, "Метта" возвращается на "Даугаву"

Между прочим, никто из еврокубкового квартета не пропускает этот тур. Вот почему предстоящие игры ожидаются с неподдельным интересом: импульс задан, настрой - на пике, тонус у команд высочайший. К тому же хочется еще раз проверить соотношение сил в "Вирслиге" на фоне тех подвигов, которые на этой неделе они совершили в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Открываться тур будет матчем на стадионе "Сконто" (начало - в 18 часов), где неудачник Лиги чемпионов "Рига" (два года подряд у рижан все решается в серии послематчевых пенальти - год назад вылет на ранней стадии Лиги Европы от софийского ЦСКА, на этот раз в Лиге чемпионов - от ирландского "Дандолка") будет принимать "Даугавпилс".

Конечно, если посмотреть на турнирную таблицу, то с фаворитом все как будто ясно: столичный клуб уверенно идет на первом месте, "Даугавпилс" скатился за последний месяц на седьмое, отставая от действующего чемпиона уже на 17 очков (38 баллов против 21-го), да и очные матчи, а два предыдущих проводились в Даугавпилсе, неизменно завершались в пользу "Риги" (1:0 и 3:0). В общем, все говорит о том, что на "Сконто" гостям рассчитывать не на что. Но это все в теории.

Денис Ракель ("Рига") ФОТО: Jeļizaveta Iļjina ("Riga FC")

На практике - "Рига", согласитесь, сейчас находится не в самом лучшем психологической состоянии из-за того, что с мечтами и дальше выступать в Лиге чемпионов команде Михаила Конева пришлось жестко распрощаться, и всему виной стал ирландский клуб "Дандолк".

Это с одной стороны. С другой - "Даугавпилс" хоть и скатился вниз, но не проигрывает уже два последних матча (ничьи с "Валмиерой" и "Меттой"). А еще этот клуб пополнил свои ряды очередной порцией легионеров - речь идет о полузащитниках из Бразилии и Азербайджана, что лишний раз говорит об амбициях клуба из Латгале.

Еще три игры 22-го тура пройдут на следующий день, 21 июля, в Риге, Вентспилсе и Елгаве. В первом случае речь идет о столичном дерби между "Меттой" и РФШ, командами, которые также находятся на разных полюсах турнирной таблицы: РФШ - на втором месте, "Метта" - на последнем, девятом. По очкам преимущество РФШ так и вовсе двукратное (34 против 17), но сама аура стадиона "Даугава" как бы кричит о том, что ничего и здесь заранее не ясно.

Для "Метты" это будет уже третий домашний стадион за сезон (до этого были стадион средней школы "Ханзас" и "Сконто"), а значит тут вам и эмоциональный подъем, и праздник в душе.