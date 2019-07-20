Футбол с Владимиром Ивановым: Для тройки - передышка между еврокубками, "Метта" возвращается на "Даугаву"

Матчи 22-го тура чемпионата Латвии по футболу - самые долгожданные в сезоне. Все объясняется просто - в календарь "Вирслиги" беспардонно вмешались еврокубки, отчего перерывы между турами стали непривычно большими. Так что для тройки команд - "Риги", "Лиепаи" и "Вентспилса", предстоящие матчи станут отличной проверкой перед следующими играми Лиги Европы. Зато у аутсайдера первенства - "Метты", свой праздник: команда Андриса Рихертса наконец-то возвращается на стадион "Даугава", где готова принимать в воскресенье РФШ, с которой на днях произошел несчастный случай.
Между прочим, никто из еврокубкового квартета не пропускает этот тур. Вот почему предстоящие игры ожидаются с неподдельным интересом: импульс задан, настрой - на пике, тонус у команд высочайший. К тому же хочется еще раз проверить соотношение сил в "Вирслиге" на фоне тех подвигов, которые на этой неделе они совершили в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Открываться тур будет матчем на стадионе "Сконто" (начало - в 18 часов), где неудачник Лиги чемпионов "Рига" (два года подряд у рижан все решается в серии послематчевых пенальти - год назад вылет на ранней стадии Лиги Европы от софийского ЦСКА, на этот раз в Лиге чемпионов - от ирландского "Дандолка") будет принимать "Даугавпилс".
Конечно, если посмотреть на турнирную таблицу, то с фаворитом все как будто ясно: столичный клуб уверенно идет на первом месте, "Даугавпилс" скатился за последний месяц на седьмое, отставая от действующего чемпиона уже на 17 очков (38 баллов против 21-го), да и очные матчи, а два предыдущих проводились в Даугавпилсе, неизменно завершались в пользу "Риги" (1:0 и 3:0). В общем, все говорит о том, что на "Сконто" гостям рассчитывать не на что. Но это все в теории.
На практике - "Рига", согласитесь, сейчас находится не в самом лучшем психологической состоянии из-за того, что с мечтами и дальше выступать в Лиге чемпионов команде Михаила Конева пришлось жестко распрощаться, и всему виной стал ирландский клуб "Дандолк".
Это с одной стороны. С другой - "Даугавпилс" хоть и скатился вниз, но не проигрывает уже два последних матча (ничьи с "Валмиерой" и "Меттой"). А еще этот клуб пополнил свои ряды очередной порцией легионеров - речь идет о полузащитниках из Бразилии и Азербайджана, что лишний раз говорит об амбициях клуба из Латгале.
Еще три игры 22-го тура пройдут на следующий день, 21 июля, в Риге, Вентспилсе и Елгаве. В первом случае речь идет о столичном дерби между "Меттой" и РФШ, командами, которые также находятся на разных полюсах турнирной таблицы: РФШ - на втором месте, "Метта" - на последнем, девятом. По очкам преимущество РФШ так и вовсе двукратное (34 против 17), но сама аура стадиона "Даугава" как бы кричит о том, что ничего и здесь заранее не ясно.
Для "Метты" это будет уже третий домашний стадион за сезон (до этого были стадион средней школы "Ханзас" и "Сконто"), а значит тут вам и эмоциональный подъем, и праздник в душе.
Для РФШ появление на "Даугаве" из разряда - не сыпь мне соль на рану... А именно, возвращение к тому шоку, что пережила команда Вальдаса Дамбраускаса буквально на днях, когда она умудрилась в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы уступить словенской "Олимпии" - 0:2. И это после выездной победы - 3:2! Причем дома тот самый роковой гол рижанами был пропущен на второй добавленной арбитром минуте. Он-то и решил судьбу этой дуэли не в пользу РФШ.
Единственное оправдание для вице-лидера "Вирслиги" в данной ситуации - эти встречи с командой из Любляны в истории РФШ были первыми в еврокубках. А начинать без опыта - всегда сложно. Но даже при всем при том, эту осечку иначе как несчастным случаем не назовешь. С этой точки зрения "Метте" - не позавидуешь: РФШ может быть подавленной, а может... рвать и метать.
Зато курземский клубы пребывают в отличном расположении духа, в чем я нисколько не сомневаюсь. И "Вентспилс" Игоря Клесова, и "Лиепая" Александра Старкова выполнили задачу-минимум, шагнув во второй квалификационный раунд Лиги Европы.
"Вентспилс" готовится к противостоянию с соперником из Мальты, "Лиепая" - из Швеции. Будет трудно, но чем черт не шутит! Как раз матчи 22-го тура помогут курземцам лучше подготовиться к продолжению еврокубковой эпопеи. "Желто-синие" в тот же день у себя дома принимают "Валмиеру", которая остается под боком, уступая одно очко (27 очков и четвертое место у "Вентспилса", 26 очков у идущей следом "Валмиеры"). Любопытно, что в двух предыдущих дуэлях этих команд неизменно фиксировался ничейный результат - 1:1 и 2:2. Как будет на этот раз?
Больше всех в Лиге Европы порадовала "Лиепая", которая сумела по сумме двух матчей разобраться с минским "Динамо". В Белоруссии до сих пор не могут понять, как шестая команда "Вирслиги" смогла так унизить динамовцев (1:1 и 2:1)?
Но в том-то и дело, что "Лиепая" шестая - по месту в турнирной таблице, но никак по игре. Так что воскресный матч "Елгава" - "Лиепая" - еще один ребус. "Елгаве", уверен, придется ох как несладко. К тому же "Елгава" - единственная команда в высшей лиге, которую набирающая обороты "Лиепая" смогла обыграть дважды (2:1 в гостях и 1:0 дома). "Лиепая" образца июля 2019-го способна и в третий раз огорчить елгавский клуб, который ну никак не может подняться со дна турнирной таблицы, оставаясь на непривычно низком для себя восьмом месте.