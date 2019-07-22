Возможно, повысят акциз на дизельное горючее. Для финансирования автодорог

Для финансирования автодорог министр сообщения Талис Линкайтс допускает возможность повышения акциза на дизельное горючее.
"Я думаю, что одним из источников финансирования могло бы быть повышение акцизного налога на дизельное горючее.
Поскольку мы движемся к более дружественному для окружающей среды транспорту, это будет, с одной стороны, болезненное решение, с другой стороны, это даст возможность дополнительно финансировать дороги", - заявил министр в понедельник в интервью передаче LTV "Утренняя панорама".
Министр добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках намеченной реформы налоговой системы.
Акцизный налог на дизельное горючее на 1000 литров составляет в Латвии с 1 января 372 евро, а с 2020 года его планируется повысить до 414 евро, свидетельствует информация Службы государственных доходов.