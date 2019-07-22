Возможно, повысят акциз на дизельное горючее. Для финансирования автодорог

"Я думаю, что одним из источников финансирования могло бы быть повышение акцизного налога на дизельное горючее.

Поскольку мы движемся к более дружественному для окружающей среды транспорту, это будет, с одной стороны, болезненное решение, с другой стороны, это даст возможность дополнительно финансировать дороги", - заявил министр в понедельник в интервью передаче LTV "Утренняя панорама".

Министр добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках намеченной реформы налоговой системы.