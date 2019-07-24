Российская компания хочет вложить в балтийские стартапы до 700 000 евро

Компания ищет в Эстонии, Латвии и Литве технологические стартапы для внедрения в собственные торговые сети. Участвовать в отборе могут стартапы, разрабатывающие решения с применением технологий Computer vision, IoT, Robotics, AR/VR, Blockchain и др, сообщила "X5 Retail Group".

Наибольший интерес для компании представляют инструменты, которые позволяют автоматизировать и повысить эффективность операционных бизнес-процессов в магазинах, логистической инфраструктуре (транспорт, склады), бэк-офисе ритейлера, а также решения, способствующие улучшению клиентского опыта и повышению лояльности покупателей в оффлайн и онлайн.

Первый набор проектов проводится до 2 августа 2019 года в Эстонии, Латвии и Литве.

По результатам отбора 15 стартапов будут приглашены на переговоры в рамках питч-сессии с экспертами "X5 Retail Group", которая состоится в августе 2019 года. С компаниями, соответствующими запросу, будут разработаны сценарии пилотов, определены сроки и KPI. Это даст стартапам возможность реализовать свои проекты в более чем 15 000 магазинах и 40 распределительных центрах в 65 регионах присутствия "X5 Retail Group" в России.

За два года работы лаборатории компания реализовала более 100 пилотных проектов со стартапами.