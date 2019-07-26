Налоговый эксперт: Повышение минимальной зарплаты выгодно политикам, а не бизнесу

"Более высокая минимальная заработная плата означает, что у работодателей увеличатся расходы, в виде налогов государство получит больше, и правящие политики смогут перераспределять больше поступающих за счет налогов денег, чем раньше, потому что поступления взносов государственного социального страхования будут увеличиваться не только за счет получателей минимальной зарплаты, но и за счет прироста оплаты труда работающих (в настоящее время немного больше минимальной зарплаты - 50-100 евро)", - поясняет А. Даболс.

Он указывает на то, что дополнительные деньги, которые могут перераспределять политики, не появляются, если повышается не облагаемый налогами минимум.

"Для человека, по сути, все равно, становится ли банкнот в кошельке больше, потому что повышается минимальная заработная плата или необлагаемый минимум, в свою очередь для работодателей главное, чтобы не росли затраты и чтобы это не влияло на конкурентоспособность. Поэтому они будут настаивать на повышении необлагаемого минимума, что в свою очередь уменьшает для правящих политиков возможности перераспределения поступающих в бюджет денег", - говорит А. Даболс.