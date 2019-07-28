Число пассажиров Rīgas satiksme продолжает снижаться, прибыль Rīgas karte растет

Оборот предприятия с 21,56 млн евро в 2017 году вырос до 22,55 млн евро в 2018 году.

В свою очередь прибыль Rīgas karte в прошлом году составила 6,12 млн евро, тогда как в 2017 году она составила 4,1 млн евро.

Рост прибыли компания объясняет более высокими доходами и снижением расходов.

Доходы Rīgas karte от поддержания системы электронных билетов составили 16,25 млн евро.

Согласно финансовому отчету, в 2018 году Rīgas karte обеспечивала стабильность системы э-талонов, а также провела предварительные работы для обеспечения новых услуг клиентам одного из держателей акций компании Rīgas satiksme.

В прошлом году Rīgas karte вместе со вторым держателем акций компании - зарегистрированным во Франции предприятием Conduent Business Solutions - занималась изучением решений для того, чтобы в ближайшем будущем в общественном транспорте можно было расплачиваться бесконтактными банковскими картами.

Также проходило обсуждение решения, благодаря которому можно было бы загружать билеты на общественный транспорт с помощью мобильного телефона или компьютера.

Компания Rīgas karte, создавшая электронную систему расчетов за услуги общественного транспорта и автостоянок Риги, а теперь занимающаяся ее поддержанием, была основана в 2007 году.

Акционерами предприятия являются Rīgas satiksme и компания Conduent. Таким образом, Rīgas satiksme принадлежит 51% акций Rīgas karte, а французскому предприятию Conduent Business Solutions - 49%.

По словам бывшего временного председателя правления Rīgas satiksme Анрийса Матисса, компания Rīgas karte "высасывает деньги" из Rīgas satiksme.

Например, за поддержание системы э-талонов в общественном транспорте в прошлом году Rīgas karte получила 15 млн евро, хотя прибыль от продажи билетов составила только около 40 млн евро. А за терминалы в школьных столовых Rīgas satiksme платит Rīgas karte арендную плату, составляющую 60 евро в месяц или 720 евро в год, хотя такое устройство можно купить за 485 евро.

Согласно предоставленной Rīgas satiksme информации, с 2008 года предприятие заплатило Rīgas karte 216 млн евро, включая НДС. Эта сумма является платой за содержание системы э-талонов и автостоянок, а также терминалов в школьных столовых.

При этом за содержание системы в 2009 году Rīgas karte было заплачено 5,87 млн евро без НДС, в 2014 году - 10,24 млн, а в 2018 году - 14,75 млн. Рост стоимости услуг Rīgas karte за десять лет составил 150%. Несмотря на то, что в течение последних четырех лет число пассажиров Rīgas satiksme продолжает снижаться, прибыль Rīgas karte растет. За десять лет прибыль предприятия составила 13,34 млн евро, и в эту сумму еще не включены новейшие данные за 2018 год.

Председатель правления Rīgas karte и представитель американских акционеров предприятия Эрик Моризур в интервью журналу Ir высказал мнение, что "некоторые бухгалтерские данные были неверно и непрофессионально истолкованы".