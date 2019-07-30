Договор о новых электропоездах подписан! Первые начнут курсировать в 2022 году

Договор о поставке новых электропоездов с латвийской стороны подписал председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Гргулис, а также члены правления Инга Вагеле и Алдис Даугавванагс.

В свою очередь компанию Škoda Vagonka на подписании договора представили председатель правления Мартин Беднарц и член правления Милош Брончек.

Договор подразумевает, что 32 новых электропоезда будут доставлены в Латвию до 2023 года.

Согласно договору, доставка электропоездов должна начаться в течение 140 недель после вступления договора в силу.

Новые электропоезда будут состоять из четырех вагонов, длина одного поезда составит 109 метров. В каждом поезде будут сидячие места для 436 пассажиров, а общее число пассажиров, которое смогут перевезти новые электропоезда, составит 13 952 человека.

В новых электропоездах будет установлена система климат-контроля и удобства, соответствующие современным требованиям. Поезда будут оборудованы видео и аудио системами информирования, а ход поездов будет более равномерным, чем в нынешних поездах, уровень шума в салонах поездов будет ниже.

Конструктивная скорость новых поездов составит 160 км в час, однако максимальную скорость поезда смогут развивать только в тех местах, где это в будущем позволит железнодорожная инфраструктура.

Pasažieru vilciens получит поезда, полностью готовые к перевозке пассажиров. Сертификацию, тестирование и сдачу поездов в эксплуатацию проведет производитель.

После приобретения новых электропоездов Pasažieru vilciens сможет ввести интервальные графики на всех маршрутах электропоездов, а значит в часы пик, по утрам и вечерам рабочих дней, поезда будут курсировать каждые 15-20 минут.

Предполагается, что новые поезда будут курсировать в направлении Айзкраукле, Тукумса, Елгавы и Скулте.

Как сообщалось ранее, после неоднократных обжалований 3 июля Бюро по надзору за закупками отклонило жалобу испанской компании Talgo на конкурс по поставкам Pasažieru vilciens электропоездов и разрешило предприятию заключить договор с компанией Škoda Vagonka. В свою очередь Кабинет министров 16 июля поддержал долгосрочные обязательства бюджета страны в 255,889 млн евро для финансирования закупки электропоездов Pasažieru vilciens.

Общие затраты на приобретение 32 электропоездов, запчастей на пять лет и оборудования для технического обслуживания, а также строительства центра по ремонту электропоездов составят почти 255,889 млн евро, в том числе строительство депо обойдется в сумму около 14 млн евро.

Положительное предполагаемое влияние проекта на общий баланс бюджета правительства в 2019 году составит 4,285 млн евро, в 2020 году - 2,067 млн евро. В свою очередь предполагаемое негативное влияние в 2021 году составит 2,178 млн евро, в 2022 году - 168,425 млн евро, а в 2023 году - 61,955 млн евро.