Ср, 31.07.2019
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С августа Рижский свободный порт будет работать без председателя правления и его заместителя

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В четверг, 1 августа, обязанности членов правления управления Рижского свободного порта (РСП) прекратят выполнять избранные в Европейский парламент депутаты Андрис Америкс и Нил Ушаков, поэтому правление продолжит работу без председателя и его заместителя, выяснило агентство LETA.

По словам представителя управления РСП Инги Шабовицы, регламент работы правления предусматривает, что дееспособно правление из шести членов, и любые решения оно может принять только в том случае, если с ним согласны по крайней мере пять представителей. Так как с уходом Америкса и Ушакова останется ровно шесть членов правления порта, теоретически оно сможет продолжать работу.

Управляющий РСП Ансис Зелтиньш в среду в передаче "Утренняя панорама" на LTV отметил, что эта ситуация на работу порта не повлияет, потому что правление способно принимать решения, но в перспективе оно должно быть сформировано в полном составе.

Он выразил надежду, что вопрос о пополнении состава правления РСП будет решен в августе. "Формирование правления в полном составе в значительной степени зависит от Рижской думы и процессов в ней. Я надеюсь, что в августе, если ничего кардинально не изменится, этот вопрос решится. Но, даже если этого не случится, существенного влияния на работу порта это не окажет", - сказал Зелтиньш.

Америкс ранее занимал должность председателя правления порта, и с его уходом предстоит избрать нового председателя. Правление в течение нескольких месяцев работает также без заместителя председателя, который обычно выдвигается из числа государственных представителей в правлении, но новому правительству пока не удалось договориться о кандидате.

В целом в правление РСП входят восемь представителей - четыре представителя самоуправления и четыре члена, назначаемых Кабинетом министров.

Рижскую думу в правлении до сего момента представляли Америкс, Ушаков, Вадим Баранник и Михаил Каменецкий.

Минфин в правлении представляет Байба Бане, Минсообщения - Джинета Иннуса, Министерство экономики - Павел Ребенок, Министерство охраны среды и регионального развития - депутат Рижской думы Виестурс Зепс.

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