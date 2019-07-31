Мурниеце одобряет выделение финансирования Латвийскому радио

Мурниеце допускает, что и остальные партнеры по коалиции готовы обсудить этот вопрос.

По ее словам, первостепенно важным является то, чтобы Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) и Латвийское радио на ожидаемом заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам смогли предложить долгосрочное решение проблем общественного СМИ.

"Я призываю обе вовлеченные стороны говорить очень четко и конкретно - если что-то является неприемлемым, то что. А также предлагать решения", - заявила Мурниеце.

Комментируя заявление о возможном уходе с должности руководителя NEPLP Даце Кезбере, Мурниеце заявила, что в случае необходимости NEPLP может работать и в составе трех человек. Однако при таком повороте событий комиссии по правам человека нужно будет принимать решение об объявлении конкурса на два вакантных места в совете, сказала политик.

Как сообщалось ранее, руководитель NEPLP Даце Кезбере думает о том, чтобы покинуть эту должность. По ее словам, окончательное решение будет принято в сентябре, когда Сейм и правительство полноценно возобновят свою работу.

На данный момент совет работает в составе четырех человек. В апреле решение об уходе из NEPLP приняла член совета Гунта Лидака. После ее ухода конкурс на вакантное место объявлен не был, и члены совета поделили между собой обязанности бывшей коллеги.

Напомним, Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) обратилась в Сейм, требуя освободить от занимаемых должностей членов NEPLP. Организация просит Сейм безотлагательно включить в повестку дня вопрос об оценке работы членов правления совета, а также незамедлительно разработать и ввести новую модель управления СМИ.

LŽA считает, что нынешний NEPLP недостаточно компетентен, ответственен и не нацелен на конструктивное взаимодействие со средствами СМИ в решении важных для них вопросов.