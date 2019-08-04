Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 августа 2019 года
Василиса Володина - известный российский астролог, а также психолог и телеведущая. Ее прогнозы пользуются большой популярностью не только в России, но и за ее пределами, а потому советуем к ним прислушаться и узнать, что принесутт представителям каждого знака Зодиака предстоящие семь дней.
Грядущая неделя будет достаточно спокойной, предсказуемой и весьма позитивной для большинства людей. Одной из важнейших сфер жизни станет денежная, потому что ожидается усиление финансовых энергетических потоков. Планеты расположены сейчас таким образом, что можно решать различные задачами, и ничто не помешает довести начатое до конца. Не стоит забывать и про амурные дела.
Овен
Овны приложат много усилий для поиска новых целей, возможностей, обретения мотивации. Поможет им в этом сила слова и мысли. Важно настроиться на волну успеха. Не нужно бояться делиться своими мыслями с правильными людьми, которые подскажут что-то полезное, направят по верному пути. В целом
эти семь дней станут для Овнов временем удачи и позитива. Возможны приятные встречи со старыми знакомыми, новые знакомства, причем не только делового, но и любовного характера.
Семейным Овнам или тем, кто уже давно находится в отношениях, стоит добавить любви немного пикантности. Можно сделать любимому человеку приятный сюрприз, придумать что-то интересное для двоих.
Телец
Тельцам на этой неделе удачу принесет умение ставить себя на место другого человека. Вполне возможно, что к представителям этого знака часто будут обращаться за дельным советом окружающие. Скорее всего, таким образом люди постараются наладить связь с Тельцами, так что им нужно проявить внимательность, стараться слушать и слышать близких и друзей.
Тельцы не относятся к самым ревнивым знакам Зодиака, но давать им повода для ревности на этой неделе нельзя.
Это будет опасное время для внутрисемейных разборок и ссор, так что лучше отложить их на потом либо решить все с помощью компромиссов, сев за стол переговоров.
В бизнесе и работе Тельцам желательно тщательнее продумывать планы в понедельник и вторник, потому что они могут сорваться из-за мелочи.
Близнецы
У Близнецов продолжается период внутренних изменений. Вполне возможно, что представители этого знака изменят свое мнение относительно каких-то фактов, событий, людей. Все мы допускаем ошибки, и иногда нужно просто принять их. Не стоит позволять тщеславию и гордости безраздельно править своей жизнью.
Что до общения с людьми и сферы любви, то тут у Близнецов возникнут некоторые временные затруднения. Проблема в постоянных перепадах настроения, которые могут их посещать.
Стоит быть проще к окружающим и не заражать их своими переживаниями и сомнениями. Важно помнить о своих главных достоинствах.
Рак
Финансовые дела и работа для Раков выйдут на первый план. Звезды и планеты хотят, чтобы представители этого знака Зодиака не боялись временной дисгармонии. В начале недели может произойти нечто странное и непредвиденное, но не надо бить тревогу -
любые неурядицы временны. С середины недели небесные тела станут более созидательными. Воскресенье лучше посвятить любимым делам или отдыху.
Не стоит забывать о чувстве долга, которое может дать сбой в период с 5 по 11 августа. У каждого из нас есть свои обязанности, о которых надо помнить всегда, чтобы избежать новых проблем.
Лев
Львам звезды советуют сфокусироваться на любовных делах. Особенно это касается тех, кто находится в отношениях. Можно попробовать перевести их на более высокий уровень. Например, сделать предложение второй половинке или вместе с ней спланировать свадьбу, обсудить дальнейшую жизнь под одной крышей.
Даже самая низкая совместимость - не повод хлопать дверью и уходить разочарованными. Каждый человек представляет собой набор тайн и скрытых позитивных или негативных качеств.
Важно верить в силу любви, которая возвышает позитивные черты человека и сводит на нет его негативные стороны.
Дева
У Дев на этой неделе есть возможность устроить свою личную жизнь. Одиноким представителям данного знака удастся найти вторую половинку либо познакомиться с человеком, который идеально подходит для этой роли. Предусмотрительность лишней не будет - это лучше, чем прыгать в омут с головой. Кроме того,
в период с 5 по 11 августа Девам придется сделать выбор - на что потратить большую часть своего времени, не ставя рекордов по многозадачности. Бежать за двумя зайцами сразу чревато проблемами.
Весы
Весам стоит находиться ближе к веселым, оптимистичным и добрым людям с хорошим чувством юмора. На этой неделе есть вероятность погружения в депрессивное настроение, но смех, позитив, любовь, дружба и общение с приятными людьми спасут.
В будни астролог советует стремиться к спокойствию и размеренности.
Нужно остерегаться фальшивых чувств и притворства. Люди, которые часто лгут или не вызывают доверия, должны остаться за бортом. Весам необходимо фильтровать свое окружение,
чтобы не натыкаться на обиды и негатив, и не принимать критику близко к сердцу.
Скорпион
Скорпионам необходимо следовать жизненным принципам, свойственным их знаку Зодиака. Это будет неделя, когда риски и авантюры принесут только разочарование. Полезно получать новые знания, причем совершенно не важно, из какого источника - из книг, обучающих видео, от коллег или близких людей.
Желательно сохранять физическую активность. Это поможет избавиться от негатива и депрессивных мыслей. Не стоит проявлять равнодушие к своим целям, физическому и духовному состоянию.
Стрелец
У Стрельцов основной станет сфера финансов - работа и бизнес. Они могут отправляться за покупками, обновлять гардероб, тратить деньги на развлечения и новые знания. В целом неделя будет очень насыщенной для тех, кто знает, на что нужно тратить деньги.
В конце недели звезды советуют представителям этого знака заняться домашними делами. Главное - не быть равнодушными ко всему, что требует немедленного выполнения.
В общении с людьми не стоит обращать внимание на слухи и сплетни - они могут пустить под откос дружбу и любовь.
Козерог
Козерогам можно заниматься поисками новых увлечений и хобби. Это прекрасное время для смены работы, новых знакомств, шопинга.
Даже домашние хлопоты не смогут ввергнуть Козерогов в усталость и апатию: наоборот - уборка успокоит нервы и поможет привести в порядок мысли.
На выходных Козерогам понадобятся тишина и покой. Выходные нужны для отдыха, потому что неделя может выдаться очень непростой и насыщенной. Могут появиться новые обязанности, а может, и с неимоверной силой вспыхнет энтузиазм относительно начатых и оставленных ранее планов.
Водолей
Водолеев ожидает приятный визит старого знакомого или дальнего родственника. Вполне возможно, что кто-то из них напишет в социальной сети или позвонит, чтобы узнать, как дела. Это хороший знак, поэтому не нужно отказывать людям во внимании.
В работе и в делах может начаться период проблем и неурядиц, которые приведут к стрессу. В свою очередь, это плохо отразится на сне и отдыхе Водолеев.
Рыбы
Наладить гармонию и избавиться от ненужных мыслей Рыбам поможет перестановка мебели в доме. Это хороший способ сменить обстановку, повысить общий энергетический фон, улучшить настроение.
В делах на работе потребуются терпение и выдержка. Не будет лишней также и самокритика - важно видеть в себе все изъяны и не бояться исправлять их.
В целом же неделя будет размеренной. Этот период подходит для завершения важных дел и выполнения привычных обязанностей.