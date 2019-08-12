Министр: мы нашли средства на доставку прессы в регионы

Он сообщил, что министерство рассмотрело график закупки поездов Pasažieru vilciens и нашло возможность перераспределить финансирование, запланированное на 2020 и 2021 годы на строительство депо и доставку технологий.

Все средства на доставку прессы найдены в бюджете, и издатели могут не беспокоиться, сказал министр.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш добавил, что государство ранее субсидировало доставку прессы в регионы и продолжит это делать.

Как ранее писал Русский TVNET, Латвийская ассоциация издателей прессы (LPIA) надеялась на поддержку правительства в решении вопроса о доставке прессы во все регионы Латвии.

Для издателей прессы самой актуальной проблемой является доставка печатной прессы, потому что правительство до сих пор не предоставило Latvijas pasts финансирования для компенсации доставки прессы.

LPIA заявила, что, если государство не будет компенсировать Latvijas pasts расходы на доставку, издателям придется взять траты на себя. Это грозит падением тиражей и закрытием множества изданий.