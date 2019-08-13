Разработчики пояснили, почему результаты чековой лотереи появились раньше срока

Как стало известно, уже в пятницу, 9 августа, на короткий период времени на сайте cekuloterija.lv появились победители первой чековой лотереи, хотя, согласно правилам, они должны были быть впервые опубликованы лишь 11 августа в передаче Superbingo на телеканале TV3.

Как пояснили в компании Mobilly, причиной преждевременного обнародования стала ошибка алгоритма.

В компании рассказали, что розыгрыш чековой лотереи прошел, как это предусмотрено в положении об организации, то есть за три дня до обнародования.

В розыгрыше используется принцип генератора случайных чисел. Розыгрыш прошел без сбоев, все победители были выявлены, но вместо того, чтобы подождать несколько дней, список победителей неожиданно появился на домашней странице лотереи, где его заметили самые наблюдательные пользователи сети.

"Проблема была незамедлительно устранена, ошибка обнаружена. Техническое решение лотереи создано таким образом, чтобы исключить наличие человеческого фактора. Это автоматическая система, на процесс розыгрыша которой невозможно повлиять. Именно по этой причине, которая была в алгоритме системы, было невозможно ее обнаружить, пока она не стала общественно доступной", - пояснили в Mobilly.

Напомним, согласно правилам, лотерея проходит во второй четверг каждого месяца, а победителей публикуют в воскресенье той же недели.

В СГД отметили, что закон о чековой лотереи из-за технической ошибки нарушен не был, однако действия Mobilly, из-за которых данные были опубликованы раньше, еще оценят.

Победителей лотереи это недоразумение никак не затронуло, отметили в СГД. Весь процесс автоматизирован, и все получат призы, как это и было запланировано.